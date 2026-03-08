AKTUELNO

O ovome će se godinama pričati: Saša Matić i Aco Pejović napravili nezapamćeni spektakl u Podgorici, oborili sve rekorde (FOTO)

Rekorderi!

Podgorica je sinoć bila centar vrhunske muzičke zabave, jer su dve regionalne zvezde i dva bliska prijatelja, Saša Matić i Aco Pejović, održali spektakularan koncert u dupke punoj MTEL dvorani 'Morača", pred više od 7.000 ljudi, čime je oboren rekord posete.

Koncert je otvorio Saša Matić, koji je svojim emotivnim interpretacijama odmah osvojio publiku. Atmosfera je iz minuta u minut rasla, a publika je glasno pevala njegove najveće hitove.

Nakon njega na scenu je izašao Aco Pejović, koji je nastavio da podiže energiju i raspoloženje u dvorani. Hitovi su se nizali, a publika je tokom više od tri sata vrhunske muzike bila u potpunom transu.

Inace, koncert je izazvao i veliko interesovanje medija iz Crne Gore, koji su pratili ovaj muzički događaj o kojem će se još dugo govoriti!

