Šemsa Suljaković se borila za život: Pevačica nakon mnogo godina otkrila sve detalje

Pevačica Šemsa Suljaković decenijama je prisutna na regionalnoj muzičkoj sceni i važi za jednu od najprepoznatljivijih interpretatorki narodne muzike sa prostora bivše Jugoslavije. Iza sebe ima bogatu karijeru, brojne hitove i vernu publiku koja je prati još od osamdesetih godina. Ipak, uprkos velikoj popularnosti i uspehu, njen život nije uvek bio lak. Tokom godina suočavala se sa raznim izazovima, kako na privatnom, tako i na zdravstvenom planu.

Jedan od najtežih trenutaka dogodio se 2008. godine kada je, tokom boravka u Australiji, doživela infarkt. Daleko od porodice i prijatelja, u nepoznatoj zemlji, našla se u situaciji koja joj je zauvek ostala u sećanju. Danas se pevačica prisetila tog dramatičnog perioda i otkrila detalje o borbi za zdravlje, ali i o podršci koju je tada dobila.

"To je posledica bolnih i neželjenih trenutaka. Infarkt sam dobila u Australiji. Dalekoj, predalekoj od moje porodice. Bog dragi je dao da se tu slučajno zadesio najbolji kardiolog klinike. Snimio je celi zahvat premoštavanja sa stentom i dao mi snimak na CD-u, da imam. Priuštili su mi apartman s prekrasnim pogledom, puštali na razglas moje pesme, govoreći da je u njihovoj klinici operisana bh. muzička zvezda. Eto, samo dragi Bog može sve to tako posložiti", kazala je Šemsa, a onda se osvrnula na novi pravac u muzičkoj sceni.

"Sve se poremetilo, pa i ovaj posao. Kome pevati? Sada su se uverili i muzičari i pevači kako ništa brže ne može da propadne kao uspeh. Ne kažem da sam i ja svu svoju dobit ulagala pametno, ali sam sebe obezbedila i mogu da uživam. Šta očekuje mlađa generacija? Ima ih kao žutih mrava. Kome svi oni da pevaju?" iskreno je zaključila pevačica.

