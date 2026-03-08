AKTUELNO

Slavlje u domu Lune Đogani! Majka Anabela raznežila sve emotivnom objavom: Meseče moj, odakle meni...

Izvor: kurir, pink.rs, Foto: Instagram.com ||

Luna Đogani danas slavi svoj 30. rođendan. Luna je sa porodicom danima bila zarobljena na Maldivima, kada im je otkazan njihov let zbog rata na Bliskom istoku, a je ipak sada uspela da nađe kartu i uputi se kući.

Naime, Luna 30. rođendan slavi u putu, međutim, nije propustila da odradi jedan "fotosešn" na egzotičnoj destinaciji.

Ona se slikala na plažu u kupaćem kostimu dok u ruci drži balone u obliku broja 30.

Foto: Instagram.com

Ne prestaju ni da stižu čestitke povodom jubileja, a porodica je bila najemotivnija.

- Mojoj drugoj polovini je danas 30. rođendan. Hvala ti na svemu Lunči moja, ti si moje sve, ne znam kako bih na ovom svetu bez tebe. Zaslužuješ svu sreću i ljubav ovog sveta. Želim ti da ne skidaš osmeh sa lica nikada. Voli te najviše tvoja sestra - poručila je Nina Đogani.

"Otkud meni dete od 30 godina"

Luna majka Anabela takođe se oglasila:

- I odakle meni dete od 30 godina. Naših prvih 30 sve prvo sa tobom voljena moja. Srećno ti sve u životu bilo moj meseče. Nastavi da obasjavaš svojom neponovljivom lepotom duše sve oko sebe. Sijaj najsjajnije ikad - napisala je ponosna majka- napisala je Anabela.

Autor: N.B.

