Slavlje u domu Lune Đogani! Majka Anabela raznežila sve emotivnom objavom: Meseče moj, odakle meni...

Luna Đogani danas slavi svoj 30. rođendan. Luna je sa porodicom danima bila zarobljena na Maldivima, kada im je otkazan njihov let zbog rata na Bliskom istoku, a je ipak sada uspela da nađe kartu i uputi se kući.

Naime, Luna 30. rođendan slavi u putu, međutim, nije propustila da odradi jedan "fotosešn" na egzotičnoj destinaciji.

Ona se slikala na plažu u kupaćem kostimu dok u ruci drži balone u obliku broja 30.

Ne prestaju ni da stižu čestitke povodom jubileja, a porodica je bila najemotivnija.

- Mojoj drugoj polovini je danas 30. rođendan. Hvala ti na svemu Lunči moja, ti si moje sve, ne znam kako bih na ovom svetu bez tebe. Zaslužuješ svu sreću i ljubav ovog sveta. Želim ti da ne skidaš osmeh sa lica nikada. Voli te najviše tvoja sestra - poručila je Nina Đogani.

"Otkud meni dete od 30 godina"

Luna majka Anabela takođe se oglasila:

- I odakle meni dete od 30 godina. Naših prvih 30 sve prvo sa tobom voljena moja. Srećno ti sve u životu bilo moj meseče. Nastavi da obasjavaš svojom neponovljivom lepotom duše sve oko sebe. Sijaj najsjajnije ikad - napisala je ponosna majka- napisala je Anabela.



Autor: N.B.