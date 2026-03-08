TRAGEDIJE GA PRATILE CELI ŽIVOT: Izgubio prvu ljubav i prijatelje, a onda i sam poginuo, jedina svetla tačka mu je bila ONA

Kada se govori o počecima domaće hip-hop scene, ime Dalibor Andonov Gru gotovo je nemoguće zaobići. Reper koji je devedesetih doneo novi zvuk na domaću muzičku scenu ostao je upamćen po hitovima koji su obeležili jednu generaciju, ali i po životu koji je bio mnogo dramatičniji nego što se na prvi pogled činilo.

Rođen 8. marta 1973. godine u Dimitrovgradu, odrastao je u Pančevu, a kasnije se preselio u Beograd, gde je počeo da gradi muzičku karijeru. Iako je završio mašinsku školu, muzika je ubrzo postala njegov životni put. Sredinom devedesetih objavio je prve pesme i postao jedan od prvih repera koji su hip-hop približili širokoj publici.

Pesme poput "Biću tu", "Petak" i "Dosta mi je svega" brzo su postale hitovi, a Gru je izgradio status pionira domaćeg repa. Ipak, iza uspeha i popularnosti krila se životna priča obeležena gubicima.

Izgubio prvu ljubav u nesreći

Još kao mlad doživeo je veliku tragediju – njegova prva velika ljubav poginula je u saobraćajnoj nesreći. Bio je to događaj koji ga je duboko potresao i ostavio trag na njegov život. Smrt je kasnije odnela i njegovog bliskog prijatelja, repera Nebojša Saveljića, člana popularne grupe Monteniggers, koji je stradao 1999. godine.

Još jedan prijatelj izgubio je život u inostranstvu nakon trovanja, a svi ti gubici ostavili su dubok trag na repera. Upravo zbog toga napisao je emotivnu pesmu "Srce", posvećenu prijateljima koje je prerano izgubio.

Mirnu luku našao pored manekenke

Iako je na sceni imao imidž buntovnika, privatno je bio potpuno drugačiji. Oni koji su ga dobro poznavali često su govorili da je Gru bio miran i posvećen porodici. Godine 2007. oženio se manekenkom Danica Andonov, sa kojom je dobio dva sina – Vuka i Relju.

Prijatelji su kasnije govorili da mu je porodica bila najveća sreća i oslonac. Njegova supruga se čak povukla iz manekenstva kako bi se posvetila porodici i odgajanju dece.

Pored muzike, Gru je imao još jednu veliku strast – adrenalin. Bio je zaljubljenik u ekstremne sportove: vozio je kajt, skijao, bordovao, skakao padobranom i okušavao se u bandži džampingu. Upravo ta ljubav prema adrenalinu bila je deo njegovog karaktera, ali i tema jedne od njegovih pesama – "Adrenalin džanki".

Tragična sudbina

Nažalost, sudbina je htela da ga upravo ta strast košta života. Reper je poginuo u 46 godini 9. septembra 2019. godine tokom vožnje kajta na Dunavu kod Zemuna, kada ga je snažan nalet vetra podigao i bacio u vodu.

Vest o njegovoj smrti potresla je region i podsetila mnoge koliko je dubok trag ostavio u domaćoj muzici.

Iako je njegov život prerano prekinut, Gru je iza sebe ostavio pesme koje se i danas slušaju, ali i priču o čoveku koji je, uprkos velikim tragedijama, pokušavao da živi punim plućima.

Autor: N.B.