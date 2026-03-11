Odao je jedan potez! O odnosu Brene i Suzane svi pričaju, a sada je pevačica objavila jednu stvar koja je sve razjasnila

Prošlog vikenda, tačnije 28. februara, održan je godišnji pomen estradnom magu Saši Popoviću, kada su se na Novom bežanijskom groblju okupili porodica, prijatelji i brojni saradnici, kako bi obeležili ovaj tužni trenutak.

Na pomenu se nije pojavila Sašina dugogodišnja prijateljica i koleginica Lepa Brena, iako su je mnogi očekivali.

Niko od članova porodice Živojinović nije došao, jer su u tom trenutku svi zajedno bili na Jahorini, gde su malo odmarali, a potom radili dve noći.

Ni po povratku sa Jahorine, kada su Brenu mediji sreli na aerodromu "Nikola Tesla", nije htela da komentariše odnos sa Suzanom, niti da odgovara na pitanja o pokojnom Saši Popoviću.

Ipak, mnogi su primetili njenu reakciju na društvenoj mreži Instagram. Jedna fan stranica Lepe Brene objavila je najemotivnije kadrove sa komemoracije Saši Popoviću, kada se Brena i Suzana grle i plaču.

Taj snimak ponovo su objavili na dan godišnjeg pomena, a Brena ga je lajkovala, što je počelo da se komentariše na društvenim mrežama. Ovo može biti dokaz o tome da su njih dve zapravo u dobrim odnosima.

Na koncertu kod Marije

Suzana Jovanović pojavila se 6. marta na koncertu Marije Šerifović u Sava Centru, vidno raspoložena i nasmejana nakon što je 4. marta postala baka.

Suzanu su pitali ko joj je sve sa estrade čestitao na unuci, a ona je rekla:

- Ma nema ko nije! Sad da vam otvorim telefon, poruke... Svi živi! Viki, Bekuta, Ceca, Sanja Đorđević... To je ono zadnje što se sećam. Kebu ste videli... Svi živi, zaista - istakla je ona i dodala:

- To je prelepo, osećaj koji treba da podelite sa svima i ja želim svima da se samo deca rađaju. Dosta mi je tuge, dosta mi je suza. Od sada samo suze radosnice - rekla je Suzana.

Usledilo je pitanje da li joj čestitala i Lepa Brena. Međutim, to je bilo jedino pitanje na koje nije želela da odgovori.

Ona je odmahnula rukom, uz kratak komentar.

- Nećemo o tome... - kazala je pevačica tada.

Podsetimo, estradni mag Saša Popović preminuo je 1. marta 2025. godine u bolnici u Parizu, nakon teške borbe sa kancerom.

Autor: N.B.