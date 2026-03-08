SKANDAL! Toni Cetinski otkazao večerašnji koncert u Novom Sadu, ranije mu dvorana nije smetala a sada mu ne odgovara: To mesto nosi uspomene iz rata

Hrvatski pevač Toni Cetinski večeras je trebalo da nastupi u dvorani Spens u Novom Sadu povodom Dana žena, ali je samo nekoliko sati pred zakazani koncert doneo odluku da nastup otkaže. Pevač se tim povodom oglasio na društvenim mrežama i objasnio razloge zbog kojih je rešio da odustane od večerašnjeg koncerta.

Cetinski je naveo da je tek nedavno saznao da za pojedine ljude ova dvorana nosi teške uspomene iz ratnih devedesetih, zbog čega je, kako kaže, bio doveden u veoma nezavidnu situaciju.

– Dragi ljudi, retko kada sam se našao pred odlukom koja mi je ovako teška. Doveden sam u nezavidnu situaciju vezanu za koncert u Novom Sadu na Dan žena. Iskreno, kao i verujem većina izvođača i sportista koji su tamo nastupali, nisam bio upoznat s tim da dvorana Spens kod nekih ljudi nosi bolne uspomene iz ratnih 90-ih. Da sam to znao ranije, sigurno bih o svemu razmišljao drugačije – napisao je pevač.

Dodao je da su ga poslednjih dana posebno potresla svedočenja ljudi koji su u toj dvorani, kako tvrdi, tokom rata proživljavali teške trenutke.

– Poslednjih dana čuo sam svedočanstva o ljudima – civilima, ženama, deci i braniteljima – koji su u toj dvorani prolazili kroz vrlo teške trenutke. Kao čovek koji ima veliko poštovanje prema svakoj ljudskoj patnji, to me iskreno pogodilo. U mojoj porodici postoji osoba koja je u ratu izgubila muža i oca i upravo zato na ovu situaciju ne mogu da gledam površno. Istovremeno razmišljam i o mladima i publici koji s tim događajima iz prošlosti nemaju nikakve veze, a dolaze na naše koncerte zbog muzike, zajedništva i poruke turneje „Samo ljubav“ – naveo je Cetinski.

U prvom obraćanju publici pevač je čak zatražio i mišljenje svojih pratilaca na društvenim mrežama, pitajući ih kako bi trebalo da postupi u ovoj situaciji. Međutim, nakon dodatnog razmišljanja doneo je konačnu odluku da koncert ipak neće biti održan.

– Odluka je pala. Nakon što sam doveden u tešku situaciju i nakon pažljivog razmišljanja odlučio sam da se koncert planiran u dvorani Spens u Novom Sadu u ovom terminu neće održati. U poslednjim danima upoznat sam s brojnim svedočanstvima ljudi za koje ta dvorana nosi teške uspomene iz ratnih devedesetih. Kao čovek koji duboko poštuje svaku ljudsku patnju, osećam odgovornost da na to ne ostanem ravnodušan – poručio je on.

Već pevao u Spensu

Pevač je istakao i da prema publici u Srbiji oseća veliko poštovanje i zahvalnost, te da veruje da će njegova odluka biti shvaćena na pravi način.

– Želim jasno reći da prema publici u Srbiji osećam veliko poštovanje i zahvalnost. Godinama me tamo dočekuju s ljubavlju i pesmom, otvorena srca, pa verujem da će i ovu moju odluku razumeti, a ne osuditi. Ova odluka nije donesena protiv bilo koga, niti iz želje za podelama, nego upravo suprotno – iz želje da muzika ostane ono što je uvek bila, prostor susreta, emocije i zajedništva izvan političkog konteksta koji se ovde dogodio – naveo je Cetinski i dodao da veruje da će se u budućnosti ponovo okupiti sa publikom bez tereta prošlosti.

Podsetimo, Toni Cetinski je i ranije nastupao u ovoj dvorani. U Spensu je koncert održao 2016. godine, a dve godine ranije takođe je na istom mestu zabavljao publiku svojim hitovima. Tada je pevao više od dva sata i zahvalio se publici na, kako je rekao, neverovatnoj energiji.

