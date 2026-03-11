AKTUELNO

Domaći

Godinu dana nisu spavali zajedno! Otkriveni novi detalji o razvodu pevačkog para

Izvor: Mondo, Foto: Instagram.com ||

Marko Gačić je nedavno progovorio o razvodu od Goge Gačić i priznao da je među njima došlo do zahlađenja, te da se zaljubio jer među njima ničega nije bilo.

Sada je izvor blizak paru ispričao da Goga i Marko poslednjih godinu dana nisu ni spavali u istom krevetu.

Brak dugo nije funkcionisao

- Njihov brak dugo nije funkcionisao. Zbog posla se nisu ni viđali, uvek su bili razdvojeni. Ona je bila posvećena deci, a on se posvetio drugoj ženi, eto. Zadnjih godinu dana nisu ni spavali zajedno, te je jasno da verovatno nisu imali ni odnose. Gogu je stigao umor i zbog posla i zbog dece i izgubila je interesovanje za njega takođe - ispričao je izvor.

Foto: E-Stock/Rajko Ristić

Gačić je nedavno istakao da je srećno zaljubljen, te je otkrio da je sa bivšom ženom ostao u korektnim odnosima.

- Goga i ja funkcionišemo odlično, u odličnim smo odnosima. Normalno da u tim situacijama nije prijatno, ali sam već izjavio da smo se potpuno ohladili, ne mogu da kažem da je bilo za očekivati, ali smo došli u tu neku situaciju da nam je jasno da samo živimo zajedno i došli smo dotle, desilo, rekao sam - možda ne na najbolji način, bolje bi bilo da se to ranije završilo, na vreme, i da ne dođemo u tu situaciju da ja prevarim, ali se pojavio neko u mom životu i došli smo dotle samo iz tog razloga jer nije završeno kad je bilo vreme - rekao je folker.

Foto: Instagram.com

Udaljili se

- Nismo imali nekih problema, nije bilo svađa ni rasprava, udaljili smo se. Ne znam kad je tačno to krenulo, da smo znali da ide u tom smeru, odavno bi se završilo. Više je stvar navike, naučilo smo tako da funkcionišemo. Traje neki određeni period, ne mogu da ti kažem godinu dana. Što se tiče prevare, Goga i ja ne živimo zajedno od oktobra meseca prošle godine, i od tada je to krenulo, neki dan pre toga - otkrio je Gačić.

Autor: N.B.

