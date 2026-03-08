AKTUELNO

Imamo sreće što je... Saša Kapor otkrio kako se oseća nakon što je treći put postao otac, priznao da li ima trzavice u braku: NIKOLINA JE....

U Premijeru vikend specijal uključio se reporter i voditelj Nemanja Vujičić.

Nemanja je razgovarao sa pevačem Sašom Kaporom koji je nedavno po treći put postao otac, naime, njegova supruga pevačica Nikolina Kovač porodila se i na svet donela sina Simeona.

- Hvala svima na česitkama, stigla je treća beba. Jedva smo čekali da budemo svi na okupu i sada jesmo, i presrećni smo. Imamo sreće što je tu Nikolinina mama koja nam pomaže, a Nikolina je super. Moram da dodam da sam sada ja najsvesniji bio cele trunoće i celog tog procesa - rekao je Saša pa je dodao:

- Mi smo često bili pod budnim okom javnosti, mislim svaki brak ima trzavice, ali ljubav je najbitnija i mi je imamo puno.

Saša je otkrio kakva je Nikolina sada nakon porođaja:

- Ona je pravi heroj, nismo je osetili ni tokom trudnoće i sada, pravi je radoholik, za razliku od mene, ja volim da ležim i odmaram.

