Ponovo je umesto ljubavi izbila u prvi plan zlonamernost: Evo šta kaže uprava Spensa nakon što je Toni Cetinski otkazao koncert

Koncert Tonija Cetinskog, koji je bio zakazan za večeras u Spensu, otkazan je odlukom pevača.

Kako kažu u upravi Spensa, od organizatora koncerta informisani su da se nastup, zakazan za večeras u Velikoj dvorani, otkazuje.

"Izuzetno nam je žao što će mnogobrojna publika i obožavaoci Tonija Cetinskog ostati uskraćeni za još jedan muzički spektakl. Umesto da ovo bude noć za pamćenje, naročito na jedan međunarodni praznik Dan žena, svi koji su se radovali ponovo susretu sa muzičarom, koji je u istoj ovoj dvorani održao nezaboravne koncerte, moraće da se zadovolje ovom informacijom", kažu iz Spensa.

Uprava dala svoj sud

U upravi Spensa sa žaljenjem konstatuju "da je još jednom umesto ljubavi, prijateljstva, sporta i mladosti u prvi plan izbila zlonamernost onih koji su prouzrokovali ovakvu odluku".

Nekoliko dana pred održavanje koncerta Tonija Cetinskog u Novom Sadu, na Fejsbuk stranicama pojavile su se tvrdnje da su nakon agresije JNA na Vukovar na Spensu u Novom Sadu dovođeni ljudi i da su tu ispitivani, mučeni i prosleđivani dalje u logore na teritoriji Srbije koji su bili namenjeni Hrvatima.

Iako je reč o neproverenim tvrdnjama, njih su ubrzo preuzeli desničarski nalozi, a potom i desničarski tabloidi, koji su poslužili kao megafon za ove navode.

Potom su se oglasila udruženja hrvatskih branitelja, koja su apelovala na hrvatske muzičare, povodom njihovih najavljenih nastupa u Spensu, da nastup otkažu ili koncert izmeste.

Iz menadžmenta Tonija Cetinskog kratko su poručili da će muzičar održati planirani koncert u Novom Sadu i da su se u spomenutoj dvorani koncerti održavali i proteklih 20-ak godina.

Autor: N.B.