Oduka Tonija Cetinskog razbesnela narod: Pre četiri meseca reagovao na Tompsona i ustaške pesme, a sada otkazao koncert u Novom Sadu

Hrvatski pevač Toni Cetinskiotkazao je koncert koji je trebalo da se održi večeras, 8. marta, u Novom Sadu, navodeći da "Spens kod nekih ljudi nosi bolne uspomene iz ratnih 90-ih", što je šokiralo mnoge

Inače, Toni je i ranije nastupao u ovoj hali, ali tada nije imao primedbe.

Takođe, Cetinski je u novembru prošle godine imao koncert u Beogradu, kada je javno komentarisao ponašanje svog kolege Marka Perkovića Tompsona i svega onog što on propagira u pesmama, navodeći da "ne treba da se vraćamo u prošlost".

- To je vraćanje u prošlost. Ne bi trebalo. Mislim da klinci koji su rođeni posle rata više nisu klinci oni imaju 30 godina i to je sve rečeno. Ne treba da se vraćamo u prošlost. Ima tu mnogo politike a ja se njome ne bavim. Samo ljubav ljubav i optimizam dok to ne splasne - izjavio je pre samo nekoliko meseci Toni Cetinski.

Toni Cetinski otkazao koncert na dan kad je trebalo da izađe na binu i rekao da se oseća spokojno. Evo šta je pevač napisao u objavi:

"Odluka je pala.

Nakon što sam doveden u tešku situaciju i nakon pažljivog razmišljanja odlučio sam da se koncert planiran u dvorani SPENS u Novom Sadu u ovom terminu neće održati. U poslednjim danima upoznat sam s brojnim svedočanstvima ljudi za koje ta dvorana nosi teške uspomene iz ratnih devedesetih. Kao čovek koji duboko poštuje svaku ljudsku patnju, osjećam odgovornost da na to ne ostanem ravnodušan.

Želim jasno reći da prema publici u Srbiji osećam veliko poštovanje i zahvalnost. Godinama me tamo dočekuju s ljubavlju i pesmom, otvorena srca pa verujem da će i ovu moju odluku razumeti, a ne osuditi. Ova odluka nije donesena protiv bilo koga, niti iz želje za podelama, nego upravo suprotno iz želje da muzika ostane ono što je uvek bila, prostor susreta, emocije i zajedništva izvan političkog konteksta koji se ovde dogodio. Verujem da će doći vreme i mesto gde ćemo se ponovno okupiti bez tereta prošlosti i pevati zajedno",napisao je Toni Cetinski, a u objavi je još naveo da se oseća "spokojno".



Autor: N.B.