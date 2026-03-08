'SMEĆE NEOPEVANO' Narod besan nakon što je Cetinski otkazao koncert: Prethodnih godina mu nije smetao teret rata

Hrvatski pevač Toni Cetinski večeras je trebalo da održi koncert u Novom Sadu, a nekoliko sati pred izlazak na scenu šokirao je publiku otkazivanjem istog.

On se prvo dvoumio pa je pitao svoje pratioce da mu pomognu oko odluke da li da otkaže koncert ili ne, a sve je počelo pre nekoliko dana na Fejsbuk stranicama gde su se pojavile tvrdnje da su nakon agresije JNA na Vukovar na Spensu u Novom Sadu dovođeni ljudi i da su tu ispitivani, mučeni i prosleđivani dalje u logore na teritoriji Srbije koji su bili namenjeni Hrvatima.

Iako je reč o neproverenim tvrdnjama, njih su ubrzo preuzeli desničarski nalozi, a potom i desničarski tabloidi, koji su poslužili kao megafon za ove navode.

Potom su se oglasila udruženja hrvatskih branitelja, koja su zatražila hrvatskim muzičarima, povodom njihovih najavljenih nastupa u Spensu, da nastup otkažu ili koncert izmeste.

Fanovi besni

Njegova skandalozna objava izazvala je lavinu komentara, a mnogi su bili zatečeni ovakvim potezom naročito jer je Cetinski već pevao u Spensu.

"18.novembra 2023. niste postavljali to pitanje. Tada ste uredno održali koncern na Spensu na kom sam lično bila. Kakva je ovo sada anketa i zašto?", glasio je samo jedan od komentara razočaranih ljubitelja njegove muzike.

Većina se složila da je ovakav postupak veoma neprofesionalan, naročito jer se se sve odvija na dan koncerta, a publika je već odavno kupila karte. Među njima su i ljudi koji su organizovali dolazak iz gradova širom regiona.

"Vala najbolje ti je da otkažeš koncert. Ne razumem ni ove koji ga mole da dođe. Ubuduće svaki put kad zakazuješ koncert na prostoru bivše Jugoslavije ti se dobro raspitaj da li to mesto ima istoriju ratnih dešavanja i patnji naroda mislim da ćeš onda retko gde pevati", poručio mu je jedan fan.

Mnogi Novosađani su iskoristili poruku da Cetinskom ukažu na činjenicu da Spens nije bio nikakav logor, niti ih je bilo bilo gde u ovom srpskom gradu.

"Spens nije bio čak ni prihvatni centar za izbeglice '95, nakon Oluje. Uostalom, tu si već imao koncert 2012. godine. Ko god se setio da dan pred koncert o tome piše, taj ti ne želi dobro! Otkazivanje koncerta sada bi bilo jako nekorektno, s obzirom na to da je koncert objavljen pre godinu dana", pisali su mu pratioci.

Šokirani i razočarani ovakvom objavom fanovi su mu poručili da Spens nikada nije bio logor, a da bi posle ove objave Cetinskom, koji je u Hrvatskoj pod istragom najbolje bilo da "peva sa Tompsonom u Kninu, odakle su proterali 500.000 Srba".

Bilo je i onih koji su bili oštriji i direktniji pa hrvatskog pevača, koji do sada pred nastupe u Srbiji nije imao moralne dileme nazvali "licemerom" i "smećem neopevanim".

Ispod objave, nizale su se dalje i druge poruke njegovih pratilaca: "Dragi Toni, 2016. godine nikome nije smetalo da se održi koncert u tom istom Spensu, zar ne?, "Zanimljivo kako SPENS 2023. nije nosio nikakav “teret rata”, a 2026. odjednom nosi. Šteta što se to saznalo baš na dan koncerta. Sramota!".

Iz uprave Spensa razočarani

Kako kažu u upravi Spensa, od organizatora koncerta informisani su da se nastup, zakazan za večeras u Velikoj dvorani, otkazuje.

"Izuzetno nam je žao što će mnogobrojna publika i obožavaoci Tonija Cetinskog ostati uskraćeni za još jedan muzički spektakl. Umesto da ovo bude noć za pamćenje, naročito na jedan međunarodni praznik Dan žena, svi koji su se radovali ponovo susretu sa muzičarom, koji je u istoj ovoj dvorani održao nezaboravne koncerte, moraće da se zadovolje ovom informacijom", kažu iz Spensa.

U upravi Spensa sa žaljenjem konstatuju "da je još jednom umesto ljubavi, prijateljstva, sporta i mladosti u prvi plan izbila zlonamernost onih koji su prouzrokovali ovakvu odluku".

Toni jasan da neće nastupiti

– Dragi ljudi, retko kada sam se našao pred odlukom koja mi je ovako teška. Doveden sam u nezavidnu situaciju vezanu za koncert u Novom Sadu na Dan žena. Iskreno, kao i verujem većina izvođača i sportista koji su tamo nastupali, nisam bio upoznat s tim da dvorana Spens kod nekih ljudi nosi bolne uspomene iz ratnih 90-ih. Da sam to znao ranije, sigurno bih o svemu razmišljao drugačije – napisao je pevač.

Dodao je da su ga poslednjih dana posebno potresla svedočenja ljudi koji su u toj dvorani, kako tvrdi, tokom rata proživljavali teške trenutke.

– Poslednjih dana čuo sam svedočanstva o ljudima – civilima, ženama, deci i braniteljima – koji su u toj dvorani prolazili kroz vrlo teške trenutke. Kao čovek koji ima veliko poštovanje prema svakoj ljudskoj patnji, to me iskreno pogodilo. U mojoj porodici postoji osoba koja je u ratu izgubila muža i oca i upravo zato na ovu situaciju ne mogu da gledam površno. Istovremeno razmišljam i o mladima i publici koji s tim događajima iz prošlosti nemaju nikakve veze, a dolaze na naše koncerte zbog muzike, zajedništva i poruke turneje „Samo ljubav“ – naveo je Cetinski.



Autor: N.B.