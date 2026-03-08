DRAGI BOG MI JE UZEO SALETA, A PODARIO JEDNOG ANĐELA: Suzana Jovanović po prvi put progovorila o unučetu i veri u kojoj je pronašla utehu nakon smrti njenog voljenog supruga: Gospod mi je pomogao da me ne savladaju...

Prvi intervju nakon radosnih vesti, koje su u njenoj porodici donele ponovo radost, nakon teškog perioda!

Putem telefonskog uključenja, udovica najvećeg estradnog maga Saše Popovića oglasila se u emisiji ''Premijera vikend specijal''. Ona je tom prilikom progovorila o srećnom periodu, koji je zakucao na vrata, nakon peroda tuge i bola, koji je usledio nakon gubitka njenog supruga.

Suzana je voditeljki Bojani Lazić otkrila da je zahvalna što je mir spoznala u veri i porodičnoj slozi, te i da joj je srce na mestu, jer je njena porodica bogatija za još jednog člana.

Suzana, čestitamo na prinovi. Vaš sin je pre nekoliko dana dobio sina. Takođe, želimo Vam srećan 8. Mart. - rekla je Bojana.

- Hvala najlepše. Danas je takođe mojoj ćerki rođendan. Moj sin je postao otac, desile su se lepe stvari. Poste zaista dve pune godine, računam i period kada se Sale razboleo, period žalosti nakon toga, zaista mi je previše suza i tuge. Jutros sam Ocu Predragu rekla ''ne mogu više da plačem, previše bola sam osetila''. On mi je na to rekao ''od danas samo suze radosnice''. Hvala na prilici da imam mogućnost da kažem uživo svoje mišljenje. Dragi Bog mi je pomogao da ostanem normalna, da me ne savladaju tuga i žalost. Zna se koliko su ljudi skloni kada im tuga zakuca na vrata, čovek se pogubi, a ustvari je sva u nama i sve je do nas. Kako se mi izdignemo iz svega, meni je pomogao dragi Bog i molitve.

Vaša deca su bila najveća motivacija u teškim danima.

- Da, naravno. Dragi Bog kao da je rekao ''Uzeo sam ti Saleta, ali sam ti poslao malog anđela''. Složni smo, držimo se.

Čija je ideja bila da se zove devojčica Marta?

- Retko je ime, ali veoma lepo. Značenje imena je ''ona koja vodi, ona koja vlada''.Moja prijateljica Marta Savić, supruga Mileta Kitića ima sve te karakteristike koje opisuju to ime, ona je jedna divna žena, a ime se svidelo Danijelu i on je dao ime.

Da li ste videli unukicu?

- Da, bila sam kod njih kući. Marta je mirna, stalno je sa roditeljima. Razmaziće je. Moj utisak je da liči više na Tijanu, moju snajku, a ima prstiće na tatu, moj sina. Mislim da će na njega biti vitka, visoka.

Autor: S.Z.