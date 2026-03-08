PIŠE KNJIGU O NAŠEM ODNOSU: Mina Kostić progovorila o Kaperovom boravku u Americi, pročitala osmomartovsku poruku koju je dobila od njega, pa otkrila sve o saradnji sa BIVŠIM MUŽEM!

Otkrila detalje iz svog života!

Reporter emisije ''Premijera vikend specijala'', Nemanja Vujičić, razgovarao je sa pevačicom Minom Kostić, koja je poslednjih meseci u žiži interesovanja zbog svog ljubavnog odnosa. Naime, njen partner, Kaper izazvao je oprečne komentare među njenim kolegama, te su mnogi prognozirali krah te ljubavi, a ona je sad, tim povodom otkrila kako se situacija među njima odvija.

Mina, srećan ti 8. Mart, tvoja jača polovina nije tu, kako ti je on čestitao?

- On mi je napisao prelepu poruku. Svaki dan se čujemo, u kontaktu smo. Napisao mi je ''Meni je svaki dan obeležen sa danom moje žene, a ne samo 8. Mart. Srećan ti 8. Mart, volim te''. Kako onda, nakon ovoga ljudi govore da nismo zajedno? On je otišao u Ameriju jer tamo ima obaveze i piše njigu. Piše knjigu o našem odnosu.

Šta o tome kaže tvoj bivši muž i vaša naslednica?

- Moj bivši muž Igor ne zna za to, sad će po prvi put saznati za to. Moja ćerka podržava.

Konstantno si u medijima, Kaperov i tvoj odnos intrigira javnost, mnogi su se pitali da li je taj odnos iskren i stvaran.

- On planira da ovde dođe, na mesec dana da se venčamo, pa posle da napravimo venčanje. Situacija je u svetu veoma poroblematična, avioni ne lete, videćemo kako će se dalje situacija razvijati, kada je reč o njegovom dolasku, ali smo konstantno na vezi.

Da li bi ti tvoj život ostavila i preselila se u Ameriku?

- Da živim ne, ali da odem tamo i provedem neko vreme turistički, da. On bi se vratio ovde, ovde se rodio. Naravno da bi došao.

Da li ste razmišljali da usvojite dete?

- Ne znam, videćemo. Ako mogu da imam dete, do toga neće doći. Što se tiče njega, on je veoma brižan i prema mojoj ćerki, veoma je pažljiv.

Dosta se spekulisalo o njegovoj prošlosti, kako gledaš na to?

- O tome ne razmišljam. Svako ima prošlost. Nas dvoje imamo iskren odnos, samo tako možemo da opstanemo i ostanemo zajedno.

Je l' ti čudno to što su se tvoje kolege oglašavale po pitanju vašeg odnosa?

- Ispratila sam malo, ali se nisam time preterano bavila. Neki su bili ironični, drugi su podržali. Svako ima pravo na svoje mišljenje. Ko sam ja da sudim?!

Da li se krčka nešto u muzičkom studiju?

- Da, sprema se spot za pesmu ''Pazi, bomba''. Moj bivši suprug Igor će mi raditi spot. Ja sam sa njim u odličnom odnosu, svako ko bi nešto ružno rekao za njega nešto, ja bih to odmah sasekla.

Autor: S.Z.