AKTUELNO

Domaći

PIŠE KNJIGU O NAŠEM ODNOSU: Mina Kostić progovorila o Kaperovom boravku u Americi, pročitala osmomartovsku poruku koju je dobila od njega, pa otkrila sve o saradnji sa BIVŠIM MUŽEM!

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Otkrila detalje iz svog života!

Reporter emisije ''Premijera vikend specijala'', Nemanja Vujičić, razgovarao je sa pevačicom Minom Kostić, koja je poslednjih meseci u žiži interesovanja zbog svog ljubavnog odnosa. Naime, njen partner, Kaper izazvao je oprečne komentare među njenim kolegama, te su mnogi prognozirali krah te ljubavi, a ona je sad, tim povodom otkrila kako se situacija među njima odvija.

Foto: TV Pink Printscreen

Mina, srećan ti 8. Mart, tvoja jača polovina nije tu, kako ti je on čestitao?

- On mi je napisao prelepu poruku. Svaki dan se čujemo, u kontaktu smo. Napisao mi je ''Meni je svaki dan obeležen sa danom moje žene, a ne samo 8. Mart. Srećan ti 8. Mart, volim te''. Kako onda, nakon ovoga ljudi govore da nismo zajedno? On je otišao u Ameriju jer tamo ima obaveze i piše njigu. Piše knjigu o našem odnosu.

Šta o tome kaže tvoj bivši muž i vaša naslednica?

- Moj bivši muž Igor ne zna za to, sad će po prvi put saznati za to. Moja ćerka podržava.

Foto: Pink.rs

Konstantno si u medijima, Kaperov i tvoj odnos intrigira javnost, mnogi su se pitali da li je taj odnos iskren i stvaran.

- On planira da ovde dođe, na mesec dana da se venčamo, pa posle da napravimo venčanje. Situacija je u svetu veoma poroblematična, avioni ne lete, videćemo kako će se dalje situacija razvijati, kada je reč o njegovom dolasku, ali smo konstantno na vezi.

Da li bi ti tvoj život ostavila i preselila se u Ameriku?

- Da živim ne, ali da odem tamo i provedem neko vreme turistički, da. On bi se vratio ovde, ovde se rodio. Naravno da bi došao.

Foto: TV Pink Printscreen

Da li ste razmišljali da usvojite dete?

- Ne znam, videćemo. Ako mogu da imam dete, do toga neće doći. Što se tiče njega, on je veoma brižan i prema mojoj ćerki, veoma je pažljiv.

Dosta se spekulisalo o njegovoj prošlosti, kako gledaš na to?

- O tome ne razmišljam. Svako ima prošlost. Nas dvoje imamo iskren odnos, samo tako možemo da opstanemo i ostanemo zajedno.

Foto: TV Pink Printscreen

Je l' ti čudno to što su se tvoje kolege oglašavale po pitanju vašeg odnosa?

- Ispratila sam malo, ali se nisam time preterano bavila. Neki su bili ironični, drugi su podržali. Svako ima pravo na svoje mišljenje. Ko sam ja da sudim?!

Da li se krčka nešto u muzičkom studiju?

- Da, sprema se spot za pesmu ''Pazi, bomba''. Moj bivši suprug Igor će mi raditi spot. Ja sam sa njim u odličnom odnosu, svako ko bi nešto ružno rekao za njega nešto, ja bih to odmah sasekla.

Foto: Pink.rs, E-Stock, Instagram.com

Autor: S.Z.

#ELITA

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Elita vesti pink.rs

#elita live

#elita najnovije

#elita pink.rs

#elita vesti

POVEZANE VESTI

Domaći

Moj sin se stidi: Ana Stanić progovorila o porodici i nasledniku, otkrila šta mu smeta kod nje

Zadruga

Otvorila karte: Stefani progovorila o aferi Jelene i Rajačića, pa otkrila da li je u kontaktu sa Ilićevom ili Ivanom! (VIDEO)

Domaći

Mislila sam da je moj tata najveći klošar: Ela Dvornik progovorila o pokojnom ocu, otkrila gde i kako su živeli

Domaći

Drago mi je da se diskovi ponovo kupuju: Goga Sekulić otkrila dalje poslovne planove, pa progovorila o ponovnom stajanju na ludi kamen!

Zadruga

Nemam problem da priznam simpatije: Mensur otkrio sve o flertu sa Dankom Grujić, pa žestoko potkačio Jelenu i Rajačića nazvavši njihovu vezu mlakom vo

Domaći

MATEA CAR OTVORILA PANDORINU KUTIJU: Progovorila o boravku u Đedovićevom stanu i odnosu sa Sandrom, otkrila NOVA IMENA koja su znala za njenu aferu sa