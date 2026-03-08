SVI SU JE GLEDALI, A NIKO NIJE ZNAO KO JE: Pevačica se pojavila na aerodromu u potpuno neočekivanom izdanju (FOTO)

Naš reporter zatekao je popularnu folk pevačicu Stoja Novaković na beogradskom aerodromu, gde je privukla veliku pažnju prisutnih svojim nesvakidašnjim izdanjem.

Naime, pevačica se pojavila u prilično opuštenoj i neobičnoj kombinaciji, zbog čega je mnogi u prvi mah nisu ni prepoznali.

Stoja je na aerodrom sletela vidno raspoložena, ogrnuta velikim šarenim kaputom, dok je na glavi imala maramu i podignutu crvenu kosu. Posebnu pažnju privukle su velike tamne naočare koje su joj gotovo u potpunosti prekrivale lice, pa su prolaznici tek nakon nekoliko trenutaka shvatili da je reč o poznatoj pevačici.

U rukama je nosila veliku kesu sa poklonima, a sve vreme je delovala nasmejano i opušteno dok je razgovarala sa ljudima oko sebe. Njeno izdanje bilo je daleko od glamura na koji je publika navikla kada je vidi na sceni, pa nije ni čudo što su se pojedini putnici zapitali ko je žena koja prolazi pored njih.

Ipak, kada su je bolje pogledali, mnogi su shvatili da je u pitanju upravo Stoja, koja je još jednom pokazala da privatno voli ležeran stil i da se ne opterećuje previše time da li će je neko prepoznati na javnom mestu.

Autor: N.B.