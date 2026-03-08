AKTUELNO

ON JE NAJDIVNIJI MUŽ NA SVETU: Kaja Ostojić progovorila o osmomartovskom iznenađenju svog supruga, pa otkrila koje ženje u njenom životu imaju posebnu vrednost!

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Stavila sve karte na sto!

Naredna sagovnornica reporterke Katarine Rogojević bila je pevačica Kaja Ostojić, koja je progovorila o danu i žena i kakvo iznenađenje joj je danas priredio njen partner.

Foto: TV Pink Printscreen

Kajo, srećan ti dan žena.

- Hvala najlepše na tome, želim svim divnim damama da poželim srećan dan žena.

Da li si od jutros nešto sebi darovala, šta si sebi rekla kad si ustala?

- Želim sebi samo dobro raspoloženje. Nisam zahtevna i bahata. Uhvatio me je prolećni umor, ali imam sreću da imam oko sebe divnog muža, divnog brata, koji su mi poklonili divno cveće i uticali na to da se lepo osećam.

Foto: TV Pink Printscreen

Znači li to? Videli smo da ti je suprug ostavio i divnu poruku.

- Moj suprug je najdivniji muškarac na svetu, svakodnevno me čini srećnom ženom.

Ko su divne žene u tvom životu i koje te svakodnevno inspirišu?

- Pre svega moja majka, koju volim najviše na svetu. Takođe, moja tetka. One su najviše uticale na mene i dale mi ljubav i pažnju.

Foto: TV Pink Printscreen

Autor: S.Z.

