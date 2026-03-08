'SVE MAJKE SU SUPERHEROJI' Marija Šerifović o roditeljstvu, pomenula Šabana i Sašu Popovića, pa otkrila šta je sve naučila od njih, a onda se obratila Bojani Lazić: Čula sam da si...

Reporterka Katarina Rogojević se uključila uživo u Premijeru vikend specijal.

Katarina je u Sava Centru razgovarala sa Marijom Šerifović o njenim koncertima, ali i roditeljstvu, međtutim na početku razgovora Marija se obratila voditeljki Bojani Lazić.

- Ja sam čula da je Bojana na mene ljuta i da je to zaparavo tačno? - upitala je Marija.

- Ne postoji šansa da sam ja ljuta na Mariju, ona je meni omiljena pevačica, jesam bila ljuta kada me je otkazala, ali sam saznala razlog i sve je bilo jasno - rekla je Bojana.

- E nemoj da ti se to desilo više - rekla je Marija.

Marija se osvnrula na to što je njena majka Verica prosula vodi za njom pre početka koncerta:

- Moram da kažem da je majka super uloga, sve majke su superheroji za svoju decu. No, što se moje majke tiče ona prosipa vodu za mnom gde god da krenem, a iskreno to su te prave majke, ali verujem da se te majke više ne pojavljuju, ali treba da budemo zahvalni na tim majkama - rekla je Marija pa se osvrnula na njenog sina Maria koji sve vreme ide za njom na nastupe:

- Ja bih o njemu da pričam sve vreme ovog sveta, svaka majka voli svoje dete najviše u životu, on je moj izlazak i zalazak sunca, moja svetlo, i trenuci koje provodim sa njim su za večnost.

- Ja se trudim da mojoj publici dam ono što je najbolje na Balkanu, da oborimo sve rekorde, da ljudima koji me slušaju dam nešto novo i to se trudim i uvek ću se truditi, a ove goduine smo se posebno potruditi - rekla je Marija pa je otkrila kako je došla na ideju da napravi koncert:

- Imala sam svoje termine i htela sam da napravim mom sinu nešto, koji stalno peva "Apa T", a želim da spremim nešto za moju publiku i da uživaju, a posle toga da odem na odmor. - rekla je Marija pa je komentarisala svoja putovanja:

- Ja znam skoro sve avio kompanije na svetu, sva putovanja, sada bih mogla da budem travel influenser, lepo da obilazim i sve.

Marija je komentarisala i veče posvećeno Šabanu Šauliću:

- Dokle god imam zdrave pameti, 17. februara ćemo imati veče posvećenom takvom velikanu, i na taj način smo nekoj deci dali vetar u leđa da imaju mogućnosti da lakše prebrode svoje prve korake u muzici, a to je bila naša misija, a i da ne zaboravimo ono što je Šaban nama ostavio. - rekla je Marija i pomenula Suzanu Jovanović:

- Ona će sada da blista kao novopečena baka, i drago mi je. Moram da kažem da će meni Sale zauvek nedostajati, od njega sam naučila mnogo, a njegova energija i strast u poslu koju je on imao, a on ju je imao da sve zaživi da traje godinama. Iz svakog od nas je izvlačio maksimum, i žao mi je što ga nema, on se radovao svakom uspehu svih nas.

Autor: N.B.