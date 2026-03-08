AKTUELNO

Domaći

Želim nam da... Tea Tairović čestitala damama DAN ŽENA snažnom porukom, poručila im da budu voljene, a objava preplavila mreže (FOTO)

Izvor: pink.rs, Foto: privatna arhiva ||

Mlada muzička zvezda Tea Tairović još jednom je pokazala koliko je bliska svojoj publici, ali i koliko vodi računa o važnim datumima.

Povodom Dana žena mlada muzička zvezda je na svom Instagram profilu uputila emotivnu čestitku svim damama, poslavši snažnu poruku podrške i ljubavi. Naime, Tea je na društvenim mrežama podelila fotografiju uz kratku, ali upečatljivu poruku:

Foto: privatna arhiva

- SREĆAN 8. MART MOJIM DAMAMA ŠIROM SVETA! - započela je Tea pa je dodala:

- Želim nam jednaka prava, uz svo poštovanje razlika koje postoje! Želim nam da budemo voljene zbog onoga što jesmo, da ta ljubav konačno ne bude uslovljena raznim parametrima… Želim nam da budemo bezbedne…da svet počne da uči nasilnike da ne budu nasilnici, a ne žrtve da ne budu žrtve. Želim nam da komad odeće prestane da bude merilo za moral ili nemoral. Želim nam da naša tela budu isključivo naša stvar. Želim nam slobodu izbora bilo kakvog u bilo kojoj sferi života (ako taj izbor naravno nikog ne ugrožava). Želim nam poštovanje koje nije uslovljeno našim životnim ulogama (neka nas poštuju zato što smo ljudska bića) Želim nam mira i slobode, skromne želje zar ne? Voli vas vaša Tea Tairović!

Foto: privatna arhiva

Brojni pratioci odmah su reagovali u komentarima, zahvaljujući joj na lepim željama, ali i poručujući da je upravo ona jedna od žena koje inspirišu mnoge pripadnice lepšeg pola, a pored toga, Tein post su masovnu krenuli da dele na svojim Instagram profilima kako javne ličnosti, tako i njeni fanovi.

Foto: privatna arhiva

Inače, popularna pevačica iza sebe ima veoma radnu nedelju. Samo dan ranije održala je veliki nastup u Mionici, gde je atmosfera bila na vrhuncu od samog početka večeri. Hala je bila popunjena do poslednjeg mesta, a publika je zajedno sa pevačicom pevala njene najveće hitove.

Tea je i ovog puta, kako publika već od nje očekuje, dala sto odsto sebe na sceni, priredivši veče za pamćenje. Energija, ples i hitovi koji su obeležili njenu karijeru podigli su publiku na noge, a mnogi su komentarisali da je atmosfera bila kao na velikom koncertu, a kao što je poznato njena turneja nema kraja, jer Srpska Šakira ima zakazane nastupe svake nedelje do leta.

Autor: N.B.

#Tea Tairović

#dan zena

#konceti

#mlada muzička zvezda

#objava

#pevačica

POVEZANE VESTI

Domaći

Tea Tairović je jedna od najzgodnijh na estradi, a šokiraćete se kada budete čuli koliko kila ima: Kad me srčka nije strefila čim sam stala na vagu!

Domaći

Tea Tairović objavila fotku sa medenog meseca: Plaža, šampanjac, sve pršti od luksuza (FOTO)

Domaći

OVO JE TAJNA MOG VRETENASTOG IZGLEDA! Jovana Jeremić se posvetila zdravom životu i pokazala šta se nalazi na njenom tanjiru: To obožavam (FOTO)

Domaći

SRPSKA ŠAKIRA NAPRAVILA POPIS STANOVNIŠTVA! Tea Tairović zapalila Budvu, nastupom na crnogorskom primorju otvorila sezonu (FOTO)

Domaći

Koncerti, pune hale, veliki hitovi, a ovo malo ko zna o njoj: Evo koliko godina ima Tea Tairović

Domaći

SPREMA SE GODIŠNJICA BRAKA! Tea Tairović i njen suprug nakon romantičnog odmora na Maldivima pucaju od sreće, a ovo je još jedan razlog za slavlje (FO