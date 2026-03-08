Želim nam da... Tea Tairović čestitala damama DAN ŽENA snažnom porukom, poručila im da budu voljene, a objava preplavila mreže (FOTO)

Mlada muzička zvezda Tea Tairović još jednom je pokazala koliko je bliska svojoj publici, ali i koliko vodi računa o važnim datumima.

Povodom Dana žena mlada muzička zvezda je na svom Instagram profilu uputila emotivnu čestitku svim damama, poslavši snažnu poruku podrške i ljubavi. Naime, Tea je na društvenim mrežama podelila fotografiju uz kratku, ali upečatljivu poruku:

- SREĆAN 8. MART MOJIM DAMAMA ŠIROM SVETA! - započela je Tea pa je dodala:



- Želim nam jednaka prava, uz svo poštovanje razlika koje postoje! Želim nam da budemo voljene zbog onoga što jesmo, da ta ljubav konačno ne bude uslovljena raznim parametrima… Želim nam da budemo bezbedne…da svet počne da uči nasilnike da ne budu nasilnici, a ne žrtve da ne budu žrtve. Želim nam da komad odeće prestane da bude merilo za moral ili nemoral. Želim nam da naša tela budu isključivo naša stvar. Želim nam slobodu izbora bilo kakvog u bilo kojoj sferi života (ako taj izbor naravno nikog ne ugrožava). Želim nam poštovanje koje nije uslovljeno našim životnim ulogama (neka nas poštuju zato što smo ljudska bića) Želim nam mira i slobode, skromne želje zar ne? Voli vas vaša Tea Tairović!

Brojni pratioci odmah su reagovali u komentarima, zahvaljujući joj na lepim željama, ali i poručujući da je upravo ona jedna od žena koje inspirišu mnoge pripadnice lepšeg pola, a pored toga, Tein post su masovnu krenuli da dele na svojim Instagram profilima kako javne ličnosti, tako i njeni fanovi.

Inače, popularna pevačica iza sebe ima veoma radnu nedelju. Samo dan ranije održala je veliki nastup u Mionici, gde je atmosfera bila na vrhuncu od samog početka večeri. Hala je bila popunjena do poslednjeg mesta, a publika je zajedno sa pevačicom pevala njene najveće hitove.

Tea je i ovog puta, kako publika već od nje očekuje, dala sto odsto sebe na sceni, priredivši veče za pamćenje. Energija, ples i hitovi koji su obeležili njenu karijeru podigli su publiku na noge, a mnogi su komentarisali da je atmosfera bila kao na velikom koncertu, a kao što je poznato njena turneja nema kraja, jer Srpska Šakira ima zakazane nastupe svake nedelje do leta.

Autor: N.B.