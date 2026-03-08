AKTUELNO

Domaći

PESMA JE POSVEĆENA HALIDU BEŠLIĆU: Bojan Leksington progovorio o uspeh i nizu koncerata, pa otkrio sa kojim kolegom su snimili duet

Foto: TV Pink Printscreen

Reporter emisije ''Premijera vikend specijala'', Nemanja Vujičić, razgovarao je sa Bojanom Leksingtonom.

Bojan je na početku razgovora otkrio kako se oseća posle niza koncetata u Sava Centru koje su imali i koji tek dolaze.

- Moram da kažem da sam srećan zbog svega što se dešava, osam Sava Centara, i mnogo mi je drago i lepo jer vidim mnogo lepih i mladih lica ispred sebe, a te noći su divne. - rekao je Bojan pa je dodao:

- Ljudi hoće da uživaju i mi smo tu da pevamo i da damo svoj maksimum za tu publiku.

Foto: TV Pink Printscreen

Bojan je otkrio da uskoro izlazi nova pesma, tačnije duet koji su snimili sa Dejanom Matićem:

- Izlazi jedna nova pesma, jedan duet koji se desio spontano, zove se "Bistra reka", izlazi 11. marta, sniman je spot u Sarajevu sa mojim divinim kolegom i prijateljem Dejanom Matićem, ta pesma je bila napisana za Hadila Bešlića, i mi smo odlučili da je posvetimo njemu - rekao je Bojan.m

Foto: TV Pink Printscreen

Autor: N.B.

#Bojan Leksington

#Pesma

#dejan matic

#koncert

