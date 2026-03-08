PESMA JE POSVEĆENA HALIDU BEŠLIĆU: Bojan Leksington progovorio o uspeh i nizu koncerata, pa otkrio sa kojim kolegom su snimili duet

Reporter emisije ''Premijera vikend specijala'', Nemanja Vujičić, razgovarao je sa Bojanom Leksingtonom.

Bojan je na početku razgovora otkrio kako se oseća posle niza koncetata u Sava Centru koje su imali i koji tek dolaze.

- Moram da kažem da sam srećan zbog svega što se dešava, osam Sava Centara, i mnogo mi je drago i lepo jer vidim mnogo lepih i mladih lica ispred sebe, a te noći su divne. - rekao je Bojan pa je dodao:

- Ljudi hoće da uživaju i mi smo tu da pevamo i da damo svoj maksimum za tu publiku.

Bojan je otkrio da uskoro izlazi nova pesma, tačnije duet koji su snimili sa Dejanom Matićem:

- Izlazi jedna nova pesma, jedan duet koji se desio spontano, zove se "Bistra reka", izlazi 11. marta, sniman je spot u Sarajevu sa mojim divinim kolegom i prijateljem Dejanom Matićem, ta pesma je bila napisana za Hadila Bešlića, i mi smo odlučili da je posvetimo njemu - rekao je Bojan.m

