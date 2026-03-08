Otkrila trenutno stanje Ivice Dačića: Milica Jokić progovorila o odnosu sa Lukom i priznala: Sve se deslo na moj rođendan

Pevačica Milica Jokić vratila se sa nastupa, a na aerodromu su je dočekale medijske ekipe.

Iako umorna, Milica je želela da ispoštuje okupljene novinare, te okrila da li se čula sa bivšim dečkom Lukom Dačićem dok se njegov otac, ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić, borio za zdravlje.

- Čujemo se, u kontaktu smo. Celu situaciju sam ispratila i tu sam uz njega i uz celu porodicu. Bolje je, ide na bolje - započela je priču Milica Jokić i otkrila da nije išla u bolnicu u posetu.

- Nisam išla u posetu. Iskreno da kažem ne znam ni kako funkcionišu trenutno te posete, radila sam i bila sam sve vreme uz njih i sa njima, koliko sam mogla. Stvarno sam se trudila da budem tu. Koliko znam, trebalo bi uskoro da napusti bolnicu.

Milica je otkrila da se sve desilo na njen rođendan.

- U suštini dobro je, ide na bolje, hvala Bogu, to je sve što mogu da kažem. To se desilo za moj rođendan zapravo, mislila sam da nije baš toliko ozbiljno. Luka je bio na večeri koju sam napravila za rođendan, ništa specijalno, ali je bio tu. Tada sam saznala da je u takvom stanju i bilo mi je mnogo žao. Videla sam da nije bio raspoložen, ali je hteo da me ispoštuje i hvala mu na tome. Zaista nisam znala da je ozbiljna situacija i šta je u pitanju, tek se kasnije sam saznala - rekla je Milica i otkrila u kakvom je odnosu sa bivšim dečkom.

- Ostali smo prijatelji i super se slažemo - rekla je za kraj.



Autor: N.B.