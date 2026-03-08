AKTUELNO

Domaći

Otkrila trenutno stanje Ivice Dačića: Milica Jokić progovorila o odnosu sa Lukom i priznala: Sve se deslo na moj rođendan

Izvor: Mondo, Foto: Instagram.com ||

Pevačica Milica Jokić vratila se sa nastupa, a na aerodromu su je dočekale medijske ekipe.

Iako umorna, Milica je želela da ispoštuje okupljene novinare, te okrila da li se čula sa bivšim dečkom Lukom Dačićem dok se njegov otac, ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić, borio za zdravlje.

- Čujemo se, u kontaktu smo. Celu situaciju sam ispratila i tu sam uz njega i uz celu porodicu. Bolje je, ide na bolje - započela je priču Milica Jokić i otkrila da nije išla u bolnicu u posetu.

Foto: Pink.rs/M. Vicović

- Nisam išla u posetu. Iskreno da kažem ne znam ni kako funkcionišu trenutno te posete, radila sam i bila sam sve vreme uz njih i sa njima, koliko sam mogla. Stvarno sam se trudila da budem tu. Koliko znam, trebalo bi uskoro da napusti bolnicu.

Foto: E-Stock/Rajko Ristić

Milica je otkrila da se sve desilo na njen rođendan.

- U suštini dobro je, ide na bolje, hvala Bogu, to je sve što mogu da kažem. To se desilo za moj rođendan zapravo, mislila sam da nije baš toliko ozbiljno. Luka je bio na večeri koju sam napravila za rođendan, ništa specijalno, ali je bio tu. Tada sam saznala da je u takvom stanju i bilo mi je mnogo žao. Videla sam da nije bio raspoložen, ali je hteo da me ispoštuje i hvala mu na tome. Zaista nisam znala da je ozbiljna situacija i šta je u pitanju, tek se kasnije sam saznala - rekla je Milica i otkrila u kakvom je odnosu sa bivšim dečkom.

- Ostali smo prijatelji i super se slažemo - rekla je za kraj.

Foto: E-Stock/Rajko Ristić

Autor: N.B.

#Ivica Dačić

#Luka Dačić

#Milica Jokić

#Raskid

#Veza

#pevačica

POVEZANE VESTI

Domaći

BILO JE TUČA, LETELI SU TANJIRI: Milica Jokić otkrila tamnu stranu estrade, pa progovorila o stanu koji je pazarila i raskidu s Lukom Dačićem, ne krij

Domaći

Bivša Dačićeva snajka slavi rođendan: Milica Jokić upriličila feštu, a evo koliko je godina napunila

Domaći

U koferu nosim prljave gaće: Đani stigao u Beograd, a ženi nije doneo poklone sa puta: Nakupovao sam se davno!

Domaći

'NE VOLI KAD SAM KAO BABA' Milica Jokić otkrila detalje odnosa s Dačićevim sinom Lukom, evo šta mu zamera

Domaći

Oglasila se Milica Jokić: Nakon brojnih priča o RASKIDU s Dačićevim sinom, ona ovim potezom zapalila društvene mreže (FOTO)

Domaći

OČI U OČI POSLE RASKIDA! Milica Jokić i Dačićev sin na slavlju Uroša Živkovića, ona progovorila o POMIRENJU (VIDEO)