Malo li je pedeset godina na estradi: Ljuba Aličić odgovorio svima koji pričaju da mu zdravlje nije dobro

Izvor: mondo, Foto: E-Stock/Rajko Ristić ||

Ljuba Aličić (70) i dalje vredno nastupa, a tražen je kao i pre više od 30-40 godina, kada je harao domaćom scenom sa svojim najvećim hitovima "Plačite za mnom jesenje kiše", "Bogovi

Folk pevača su mediji zatekli po povratku sa nastupa na beogradskom aerodromu, a ono što je zabrinulo sve jeste da se Ljubi primetno tresu ruke, kao i da izgleda ispijeno i umorno.

- Svima se tresu ruke, pa šta. ja živ i zdrav, vidite. Bože moj, malo li je 50 godina na estradi, pa i vama bi drhtale ruke.

Foto: E-Stock/Rajko Ristić

Pevač je potom požurio kući da vidi svoje šestoro unučadi.

Foto: E-Stock/Rajko Ristić

Podsetimo, Ljuba Aličić definitivno je jedan od pevača koji ima najviše iskustva na romskim svadbama. On je imao priliku da prisustvuje i jednoj za koju tvrdi da je najskuplja u njegovoj karijeri, ali i karijeri njegovih kolega.

- Najskuplja romska svadba je bila jedne godine u Francuskoj. Bila je tada Lepa Brena, Šaban Šaulić, Zorica Brunclik… Bili su svi sa estrade. Tad su, doduše, bili franci, ali kad bi se sad prevelo u evre, cela svadba je bila oko tri miliona evra– otkrio je Ljuba i dodao:

- Ti ljudi znaju da se vesele, daju veliki bakšiš. Takvih svadbi nema u Srbiji jer narod više ima novca po Italiji, Francuskoj, Austriji. Ja retko pevam svadbe po Srbiji. Retkost je da bude bogata u Srbiji.

Oni koji prate rad Ljube Aličića teško da su mogli da zaobiđu snimak koji je kružio Jutjubu, a gde se vidi kako folker na jednoj svadbi dobija bakšiš od 25.000 evra i to za 25 sekundi.

Foto: TV Pink Printscreen

Ljuba je gostovao u Nemačkoj i kada je krenuo da peva pesmu: "Njen oproštaj", nije znao gde da stavi sav novac koji je dobio za nekoliko sekundi.

- Gostovao sam u Berlinu na jednoj svadbi, a čovek je pravio i rođendan detetu. Pozvao je mene, Darka Lazića, Nadicu Ademov, Aleksandru Prijović, ne sećam se tačno. Došla torta i on me zove da otpevam pesmu „Njen oproštaj“ i, kako sam počeo, on kreće da deli sve po 500 evra. Stvarno nisam mogao sve da stavljam u ruke, pa sam stavljao i u džepove. Naravno, nisam samo ja uzeo te pare, podelilo se na nas osmoro-devetoro, koliko nas je bilo - rekao je Ljuba tada.

Autor: N.B.

