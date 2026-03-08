Mustafa šokirao: Objavio snimak Asmina, Aneli i Nore, ovakve ih do sada niste videli (VIDEO)

U jeku aktuelnih dešavanja i njihovog boravka u najgledanijem rijalitiju na našim prostorima i u regionu "Elita", na društvenim mrežama pojavio se snimak koji je mnoge raznežio, ali i iznenadio.

Naime, Asmin Durdžić i Aneli Ahmić trenutno su takmičari Elite 9, a javnosti je odranije poznato da njih dvoje imaju ćerku Noru. Dok se njihova priča ponovo našla u centru pažnje, na internetu je isplivao video koji prikazuje jedan potpuno drugačiji period njihovog života.

Snimak je objavio Asminov otac, Mustafa, a na njemu se vidi trenutak kada su Asmin, Aneli i mala Nora poslednji put bili zajedno kao porodica. Reč je o kadrovima sa njihovog zajedničkog putovanja od pre tri godine, kada su, sudeći po atmosferi na snimku, uživali u porodičnom vremenu daleko od očiju javnosti.

Podsetimo, njihov odnos je već godinama pod lupom javnosti, posebno nakon što je Asmin napustio Aneli i započeo vezu sa Stanijom Dobrojević. Upravo nakon tog burnog raskida Aneli je odlučila da uđe u sedmu sezonu rijalitija Elita, gde je prvi put javno govorila o svom odnosu sa Asminom i svemu što je prošla.

Ipak, situacija je danas nešto drugačija. U aktuelnoj sezoni , i Asmin i Aneli našli su se pod istim krovom, a mnogi su primetili da su pokušali da spuste loptu i smire tenzije, pre svega zbog njihove ćerke Nore.

Mnogi pratioci Asminovog oca, u komentarima ističu da je video dirljiv, i da je lepo što se čuvaju uspomene sa Norom.

Autor: N.B.