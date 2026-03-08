Neodoljiva slika sina Slobe Radanovića: Damjan napunio tri godine, pevač ne krije sreću (FOTO)

Pevač Sloba Radanović je u braku sa suprugom Jelenom 2023. godine dobio sina Damjana, a folker često ističe koliko je vezan za naslednika, koji je postao centar njegovog sveta.

Sloba je sad podelio prelepu fotku sina, koju je prvo pokazala njegova žena. Radanović je odmah preuzeo sliku na svoj Instagram profil.

- Tatine usnice - napisao je Sloba u opisu slike.

Pevačeva supruga je mališanu, koji je prošle nedelje napunio tri godine, prekrila oči na fotki koja je raznežila mnoge.

Sloba o vraćanju sa Maldiva u našu zemlju: "Bitno da smo došli živi i zdravi"

Podsetimo, pevač Sloba Radanović nedavno je stigao u Srbiju sa ženom Jelenom i decom, a tada su otkrili detalje iz vraćanja sa Maldiva, gde su bili zaglavljeni zbog eskalacije sukoba na Bliskom istoku.

- Super sam, umorno malo. Dugo smo putovali, išli smo preko Istanbula, tu smo isto čekali. Damjan je više umoran od nas - rekao je Sloba na samom početku, a onda je priznao kako je drama oko rata uticala na njihovo putovanje

- Sve je ovo okej, bitno da smo stigli kući živi i zdravi i da nije bilo problema osim tih što smo izgubili letove i što se nismo vratili zakazanim letovima. Snašli smo se, ima ljudi koji se nisu snašli. Mi smo našli poslednje 4 karte. Na vreme sam reagovao, nisam hteo da čekam jer sam znao da će da se oduži. Upućen sam bio u sva dešavanja - kazao je on za Blic.



Autor: N.B.