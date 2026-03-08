Emotivna fotografija Veljka Ražnatovića: Bogdana sa sinovima stigla u Rusiju, on se odmah oglasio

Veljko Ražnatović već neko vreme živi i naporno trenira u Rusiji, a razdvojenost od porodice mu je veoma teško padala. Sada je konačno dočekao trenutak za pamćenje, njegova supruga Bogdana Ražnatović doputovala je u Moskvu sa njihovim sinovima, a ponosni otac nije krio emocije.

Nedugo pošto su mu supruga i deca stigli u zagrljaj,Veljko je na svojim društvenim mrežama podelio predivan prizor. On je objavio fotografiju na kojoj sedi sa sinovima Krstanom i Isaijom, a njihova nasmejana lica govore više od hiljadu reči i jasno pokazuju koliko su srećni zbog susreta.

Ima apsolutnu podršku porodice

Podsetimo, Veljko se u Rusiju, tačnije u Vladikavkaz, preselio kako bi se nakon povrede maksimalno posvetio bokserskoj karijeri i treninzima.

O njegovoj posvećenosti redovno svedoče snimci sa treninga koje deli sa pratiocima, ali i reči njegove majke, folk dive Svetlane Cece Ražnatović.

- On je otišao da se posveti svojoj karijeri, ima moju apsolutnu podršku, jer to što traži našao je tamo - rekla je nedavno Ceca i priznala da razdvojenost nije laka, ali da je porodica jedinstvena.

- Ne zna se, za sada godinu dana. To je dug period, ali ići ćemo svi kod njega. Mi se svi u porodici međusobno podržavamo. Vrlo smo otvoreni, pričamo o svemu - objasnila je tada folk zvezda.



Autor: N.B.