LJUDI GLEDAJU U TUĐE KUĆE: Haris progovorio o odnosu sa ćerkom Đinom, priznao ko mu je najveća podrška u životu

Reporter i voditelj Premijere vikend specijala, Nemanja Vujičić danas se uživo uključio u emisiju iz doma pevača Harisa Džinovića.

Na samom startu razgovora Haris je govorio o nastupima:

- Ove godine imam Pulsku arenu, to mi je velika čast i prestiž. Mada ja pevam na čitavom Balkanu, moram da kažem da ima dosta posla, ali manje nego ranije, ali moram da kažem da ima dosta problema u svetu, mada snalazimo se mi pevači, moramo - rekao je Haris pa se osvrnuo na svoju kuću iz detinjstva:

- Postoji ta kuća, ali ne znam šta se sada radi sa tom kućom, to je kupio jedan čovek od moje tetke. Ja sam često u Sarajevo, što zbog posla, što privatno. Sećam se svog detinjstva uvek, lepo smo mi živeli, uživali.

Haris se osvrnuo i na svoje početke:

- Ja sam počeo sam da pevam, ali bilo je dosta kolega u mom okruženju, mislim Sarajevo je rasadnik pravih pevača, svi smo se mi sretali i družili - rekao je Haris pa se osvrnuo na svoju ćerku Đinu koja je bila u Dubaiu:

- Imala je problem da izađe iz Dubaia, ali dobro je sada, ona je u Barseloni, tamo živi sa svojim dečkom. Moram da dodam, pričalo se o našim odnosima, a ljudi ne znaju šta se dešava u četiri zida, to su sve špekulacije. Moja ćerka je jako lepa, i to svi kaži, ali odskočna daska joj je moje prezime, i ona se lepo snazali u tom poslu, i svaka joj čast. Takođe, moj sin i ja zajedno živimo, sjajno se slažimo. On je pokrenuo svoj biznis i ja mu dajem podršku.

Pevač je govorio kako voli da izlazi sa svojim prijateljima u kafanu i kako vole da se provede sa njima, a onda je progovorio o Halidu Bešliću:

- Znao sam da je bolestan, nadao sam se da će se oporaviti, ali nažanost nije. Šabanova smrt me je sačekala u Americi, taj dana nisam mogao da nastupam, bila mi je knedla u grlu. - rekao je Haris pa se osvrnuo na današnje vreme:

- Mnogo se vreme promenilo, ljudi se malo druže, mladi ljudi gledaju u telefone, ubrzan im je život a nama nije bio. Mi smo uživali, imali smo turneje, družili smo se svi lepo, a sada je toga slabo.

Autor: N.B.