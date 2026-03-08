Poštujemo to što je danas Dan žena: Aca Kos objavio fotku Čede Jovanovića sa ogrominim buketom, evo šta rade za 8.mart

Odnos Ace Kosa i Čede Jovanovića mesecima unazad privlači veliku pažnju javnosti, a putem društvenih mreža imamo prilike da vidimo kako izgleda njihov zajednički život.

Sada je Kos uslikao političara sa cvetnim aranžmanom i poslao poruku povodom Dana žena, koji se danas obeležava. Čeda je pozirao na obali u beloj košulji, sa sunčanim naočarima, dok je u ruci držao veliki buket cveća.

- Za nas svaki dan ima smisla samo ako je posvećen ženi. Ali ok, danas je praznik žena i to poštujemo, uprkos tome što zato završavamo u društvu onih koji se žene i cveća sete samo danas, kao prolog za još jedno pijanstvo - napisao je Aca u opisu.

Kos: "Volim Čedinu bivšu ženu"

Podsetimo, Aca Kos je nedavno iznenadio sve kada je govorio o odnosu sa Čedinom bivšom ženom Jelenom.

- Jelenu ja mnogo volim, Čedomir nas je upoznao i doživljavam je kao sestru. Posebna je žena, rodila je četvoro dece i od srca joj želim sve najlepše - rekao je on, pa dodao da Čedi često gleda poruke na telefonu.

- On je zaboravio moju šifru i ne bavi se tim stvarima. Rekao sam mu šifru. Ja znam njegovu šifru od telefona, on mi je rekao. Kada uđem u njegov telefon, sve što mi se ne sviđa, ja izbrišem - priznao je on tada, a Čeda je rekao kako bi legalizovao gej brakove.



Autor: N.B.