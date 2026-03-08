AKTUELNO

Domaći

Poštujemo to što je danas Dan žena: Aca Kos objavio fotku Čede Jovanovića sa ogrominim buketom, evo šta rade za 8.mart

Izvor: blic, Foto: TV Pink Printscreen ||

Odnos Ace Kosa i Čede Jovanovića mesecima unazad privlači veliku pažnju javnosti, a putem društvenih mreža imamo prilike da vidimo kako izgleda njihov zajednički život.

Sada je Kos uslikao političara sa cvetnim aranžmanom i poslao poruku povodom Dana žena, koji se danas obeležava. Čeda je pozirao na obali u beloj košulji, sa sunčanim naočarima, dok je u ruci držao veliki buket cveća.

- Za nas svaki dan ima smisla samo ako je posvećen ženi. Ali ok, danas je praznik žena i to poštujemo, uprkos tome što zato završavamo u društvu onih koji se žene i cveća sete samo danas, kao prolog za još jedno pijanstvo - napisao je Aca u opisu.

Foto: Instagram.com

Kos: "Volim Čedinu bivšu ženu"

Podsetimo, Aca Kos je nedavno iznenadio sve kada je govorio o odnosu sa Čedinom bivšom ženom Jelenom.

- Jelenu ja mnogo volim, Čedomir nas je upoznao i doživljavam je kao sestru. Posebna je žena, rodila je četvoro dece i od srca joj želim sve najlepše - rekao je on, pa dodao da Čedi često gleda poruke na telefonu.

- On je zaboravio moju šifru i ne bavi se tim stvarima. Rekao sam mu šifru. Ja znam njegovu šifru od telefona, on mi je rekao. Kada uđem u njegov telefon, sve što mi se ne sviđa, ja izbrišem - priznao je on tada, a Čeda je rekao kako bi legalizovao gej brakove.

Autor: N.B.

#Aca Kockar

#BUKET

#Veza

#prijateljstvo

#slika

#Čeda Jovanović

POVEZANE VESTI

Domaći

ČEDA MI JE BIO NEDOSTIŽAN! Acu Kosa je ovaj muškarac nagovorio da upozna Jovanovića, a onda mu je život postao bajka: Volim ga, briga me za komentare

Domaći

POKUŠALI DA JOJ UNIŠTE BRAK, A ONA SA MUŽEM ŽIVI BAJKU! Poznata Srpkinja se baškari u luksuzu, a kada se skine nakon tri porođaja svima padnu vilice (

Domaći

Evo gde su otišli Čeda i Aca Kos nakon saslušanja: Posle izjave u policiji ŠEST SATI proveli na OVOM mestu zajedno (PAPARACO)

Domaći

ODUŠEVLJEN NJEGOVIM TELOM! Coa pokazao kako Čeda Jovanović izgleda kad se SKINE! (FOTO)

Domaći

JEDNI KAŽU DA JE ISTA OTAC, DRUGI DA JE ISTA MAJKA! Ovo je ćerka Čede Jovanovića: Ponosni tata objavio ćerkinu fotku sa plaže (FOTO)

Domaći

TRAČICAMA PREKRILA SILIKONE Skinula se žena našeg pevača: Muškarci lude za fatalnom brinetom (FOTO)