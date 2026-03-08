Nadam se da neće misliti da ga blamiram: Marija Šerifović pred koncert progovorila o roditeljstvu, otkrila da li kupuje nekretninu u Aziji

Pevačica Marija Šerifović je pred večerašnji koncert u srpskoj prestonici pričala o putovanju na Bali, ali i sinu Mariju i majci Verici.

Na samom početku razgovora je otkrila šta je najbolje naučila kraj naslednika, koji joj je centar sveta.

- Bilo mi je teško da odaberem šta izvodim, muzika je to uz koju sam odrasla i to je nešto što mi se sad peva. "Druga strana ploče" kao koncept postoji od 2018. godine. Videla sam juče u publici mnogo svojih prijatelja sa Balija. Oduševila sam se. Nekretnina tamo? Sve i da jesam htela jednu tamo, ne bih vam rekla, neću to pričati ovako, to je mesto koje ću često posećivati u narednim godinama - kazala je Marija Šerifović.

- Važno mi je bilo da donesem nešto novo na sceni. Ovo je tehnički najzahtevniji koncert u Sava Centru ikada. Drago mi je da smo u tome uspeli. Ne plačem na bini, ne dozvoljava mi ego da pokažem emotivnu stranu. Od oktobra prošle godine sam donela odluku da ne nosim crnu boju, makar ne na koncertima - istakla je ona.

Marija o sinu: "Nadam se da neće misliti da ga blamiram sve vreme" - Mario dolazi na svaki koncert, od 16 časova do 19.30 se svira za njega. Nadam se da neće misliti nekad da sam ga blamirala sve ovo vreme. Moja majka je najjača, beton jedan, neuništiva pojava, mislim da ni sami nismo svesni što možemo roditeljima da kažemo: "Laku noć" i što im svakog sledećeg jutra čujemo glas. Mario nas je sve promenio. Sa njim sam naučila najbolje brzinu adaptacije na situaciju - kazala je Marija.

Za sam kraj je pomenula i svađu sa Karleušom, ali i pomirenje.

- Nemate šta mene da pitate, Karla ako želi da se pomiri sa mnom, može da se pomiri odmah, ja se sa njom svađala nisam. Pa nemam pojma, zato što Karla kaže da je ljuta, a ja realno mislim da su svi ti razlozi jako glupi.

