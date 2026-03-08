Prijovićka stigla na koncert Marije Šerifović: Oduševila sve stajlingom, pa prišla Verici Šerifović (FOTO)

Mnoge poznate ličnosti pojavile su se večeras na koncertu Marije Šerifović u srpskoj prestonici za Osmi mart.

Pevačica Jovana Nikolić Mišković, pojavila se u vatreno crvenom izdanju, dok je tu bila i Marijina majka i koleginica Verica Šeriković, u roze stajlingu.

Pored njih na koncertu je bila i voditeljka Tijana Stoisavljević Milutinović, ali i pevačica Ana Sević.

Majka Verica nije krila sreću zbog uspeha svoje naslednice, a jedva je čekala da počne koncert i da publika horski peva sve numere.

Muzička zvezda Aleksandra Prijović, takođe je stigla na koncert. Ona se pojavila u sivom stajlingu, sa izrezom kod grudi, te se pozdravila sa Vericom kada ju je videla.

Autor: N.B.