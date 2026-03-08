Ćerka Saše Popovića slavi rođendan: Oglasila se i otkrila kako se provodi (FOTO)

Ćerka Saše Popovića, Aleksandra Popović, danas, 8. marta slavi 27. rođendan i to u krugu najbližih.

Aleksandra, koja je uvek bila veoma skromna, i ovaj rođendan je proslavila bez pompe i velikog slavlja. Naime, ona se oglasila kasno večeras i pokazala da rođendan slavi u nekoj vrsti privatnog bioskopa.

Popovićeva naslednica je pokazala šta će gledati, a uz opis postavila emotikon rođendanske torte i broj godina koji puni "27".

Podsetimo, Suzana Jovanović, udovica Saše Popovića danas se uključila uživo u Premijeru vikend specijal te je govorila o rođendanu svoje ćerke ali i tome što je pre par dana postala baka:

- Danas je takođe mojoj ćerki rođendan. Moj sin je postao otac, desile su se lepe stvari. Poste zaista dve pune godine, računam i period kada se Sale razboleo, period žalosti nakon toga, zaista mi je previše suza i tuge. Jutros sam Ocu Predragu rekla ''ne mogu više da plačem, previše bola sam osetila''. On mi je na to rekao ''od danas samo suze radosnice'' - rekla je Suzana Jovanović i dodala:

- Da, naravno. Dragi Bog kao da je rekao ''Uzeo sam ti Saleta, ali sam ti poslao malog anđela''. Složni smo, držimo se - rekla je Suzana i otkrila čija je ideja bila da se unuka zove Marta.

- Retko je ime, ali veoma lepo. Značenje imena je ''ona koja vodi, ona koja vlada''. Moja prijateljica Marta Savić, supruga Mileta Kitića ima sve te karakteristike koje opisuju to ime, ona je jedna divna žena, a ime se svidelo Danijelu i on je dao ime.



Autor: N.B.