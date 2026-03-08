Žao mi je Darka i Kaće: Ana Sević otkrila gde joj se bivši nalazi nakon što je napustio Maldive, pa pomenula supruga, evo kako dele kućne poslove

Pevačica i voditeljka, Ana Sević, večeras se pojavila na koncertu Marije Šerifović.

Ana je pred sam koncert razgovarala sa medijima te je govorila govorila o Danu žena i rekla da su joj najdraži pokloni od dece.

- Dobila sam mnoštvo čestitki od svoje dece, radova, nekih ruža koje su pravili u vrtiću i to je ono to je najbolje što se mene tiče. Od supruga sam dobila cveće, svakoga dana dobijam nešto, tako da danas manje - više... Ne znači mi nešto - rekla je kroz osmeh Ana.

Ona je potom prokomentarisala situaciju u kojoj se našao Darko Lazić koji zbog rata u Emiratima nije mogao da se sa porodicom vrati sa Maldiva. On i Kaća su morali da menjaju rutu i dosta su se namučili kako bi uspeli da nađu let za Srbiju.

- Nalazi se i dalje. Žao mi je što se to desilo. Odeš da uživaš i presedne ti. Najveći problem je što je Srna sa njima. Moraju da proputuju ceo svet sa bebom da bi se vratili kući. Barem da gledamo pozitivno, u Singapuru su, uživaju, na bezbednom su.

Ana je rekla da je u današnje vreme teško biti žena.

- Teško je biti žena uopšte, toliko toga se očekuje od žena. Da budeš uspešna, da imaš karijeru, da se baviš decom, da vodiš domaćinstvo, da budeš dobra majka, da kuća bude cakum - pakum. Da linija bude fantastična... Stvarno, pustite nas na miru više. Ali lepo je, naravno - rekla je ona, pa otkrila kako su raspodeljeni poslovi u njenom domu.

- Suprug i ja obavljamo svakodnevne kućne poslove. Nemam spremačice i dadilje, imam žene koje dođu jednom u sedam dana da odrade generalno spremanje, sve ostalo radimo.

Autor: N.B.