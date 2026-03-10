AKTUELNO

Domaći

Drugi brak SAMO ŠTO NIJE! Kija Kockar pokazala kako ju je budući muž iznenadio za Dan žena, ovo ju je oborilo s nogu!

Izvor: Pink.rs, Foto: E-Stock/Rajko Ristić ||

Da li će se uskoro kod nje čuti svadbena zvona?

Juče je proslavljen internacionalni Dan žena, 8. mart, a mnoge dame su od svojih jačih polovina dobile lepa iznenađenja i poklone. Jedna od njih je i pevačica i pobednica prve "Zadruge" Kristina Kija Kockar.

Foto: Pink.rs, Instagram.com

Ona se na svom Instagram profilu pohvalila prelepim buketom šarenih ruža, ali i porukom koju je napisao njen budući suprug.

- Srećan 8. mart ljubavi moja. Voli te tvoj budući suprug - piše na poruci, a Kija je uz sve to napisala - Drugi brak se učitava, očigledno uz mnogo bolji marketing.

Da li je Kija ovog puta sigurna u ljubav za ceo život i da li će se kod nje zaista uskoro čuti svadbena zvona, ostaje da ispratimo u narednom periodu.

Autor: R.L.

#Kija Kockar

