Ima harizmu, ali ima i mana! Zahar otkrio šta to fali Zdravku Čoliću, ovakve reči ne biste očekivali!

Izvor: Kurir.rs/Pink.rs, Foto: E-Stock/Rajko Ristić, Tv Pink Printscreen ||

Iskren do koske.

Čuveni kompozitor i autor Milutin Popović Zahar jedno je od najcenjenih imena na estradi, a njegova reč svakako vredi zaista mnogo kada je reč o muzičkoj industriji.

Zahar je sada u intervjuu otkrio šta bi poručio Saši Popoviću da ima priliku, s obzirom na njihovo poznanstvo koje je trajalo decenijama.

Foto: TV Pink Printscreen/E-Stock/Časlav Vukojičić

- Bio je izuzetno veliki klikeraš, da dobro proda ono što prikazuje. Imao je veliki uticaj i na Lepu Brenu, na ono dizanje i one pokrete.

Otkrio je i čije ime danas izgovara sa poštovanjem.

- Poštujem Zdravka Čolića zbog toga što se on nikada nije gurao. Ima on svoju harizmu, ima i mana, njegova neumeštnost u ponašanju na sceni, ali on to nadoknađuje fenomenalnim pevanjem. Njegovo ponašanje je gospodsko - rekao je Zahar, a zatim prokomentarisao to što je pre izvesnog vremena na Čolinu kuću bačena bomba:

Foto: Tanjug/Miloš Milivojević, E-Stock/Časlav Vukojičić

- Samo se na vredne ljude kamen baca. To je dobar čovek. Ima i drugih vrednih pevača koji su jednostavno isparili - rekao je on.

Autor: R.L.

#Milutin Popović Zahar

#Zdravko Čolić

