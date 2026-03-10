Dobar dasa, mada MALO MATOR! Svi pričaju o potencijalnom muvanju Karleuše sa bivšim dečkom Emine Jahović! On je MILIONER i svi ga dobro znate!

Muzička zvezda Jelena Karleuša boravila je nedavno u Turskoj, a i tamo je, kao i ovde, bila tema broj jedan u svim turskim medijima.

Tako je u jednom intervju za tamošnje medije otkrila šta misli o Sadetinu Saranu, turskom milioneru, koji je trenutno na čelu fudbalskog kluba Fenerbahčea, a domaćoj javnosti je poznat po vezi sa našom pevačicom Eminom Jahović.

Naime, Jelena Karleuša je u tom intervjuu otkrila da bi se udala po treći put i pohvalila izgled predsednika Fenerbahče Sarana.

- Koji milioner? A dobar dasa? Dobar, dobar... malo mator za moj ukus - rekla je ona kroz smeh.

Autor: R.L.