Azurno plavo more, ajkule u plićaku, a Jelena kao SIRENA: Sloba Radanović podelio sve detalje uživanja na Maldivima, ovo je RAJ NA ZEMLJI! (FOTO)

Uživali su punim plućima.
Pevač Sloba Radanović nedavno se vratio sa odmora na Maldivima, gde je bio sa suprugom Jelenom i decom.
Iako su imali poteškoće da se vrate u Srbiju zbog ratnog stanja na Bliskom istoku, to im nije previše pokvarilo odmor.
Sloba je sada na svom Instagram profilu podelio video sa svim detaljima ovog putovanja, a njegovim pratioci su mogli da uživaju u nestvarnim predelima.
Azurno plavo more, rakovi koji šetaju svuda unaokolo, ajkule u plićaku i deca koja uživaju u pesku i suncu.
Ono što je posebno privuklo pažnju njegovih pratilaca jeste i kadar u kom sve vidi njegova supruga Jelena kako u šeta plažom u smiraj dana, u letnjoj haljini, poput morske sirene.
