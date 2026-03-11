AKTUELNO

Azurno plavo more, ajkule u plićaku, a Jelena kao SIRENA: Sloba Radanović podelio sve detalje uživanja na Maldivima, ovo je RAJ NA ZEMLJI! (FOTO)

Izvor: Pink.rs, Foto: Instagram.com ||

Uživali su punim plućima.

Pevač Sloba Radanović nedavno se vratio sa odmora na Maldivima, gde je bio sa suprugom Jelenom i decom.

Iako su imali poteškoće da se vrate u Srbiju zbog ratnog stanja na Bliskom istoku, to im nije previše pokvarilo odmor.

Sloba je sada na svom Instagram profilu podelio video sa svim detaljima ovog putovanja, a njegovim pratioci su mogli da uživaju u nestvarnim predelima.

Azurno plavo more, rakovi koji šetaju svuda unaokolo, ajkule u plićaku i deca koja uživaju u pesku i suncu.

Ono što je posebno privuklo pažnju njegovih pratilaca jeste i kadar u kom sve vidi njegova supruga Jelena kako u šeta plažom u smiraj dana, u letnjoj haljini, poput morske sirene.

Foto: Instagram.com/slobaradanovic

Autor: R.L.

#Sloba Radanović

