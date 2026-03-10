Mirka Vasiljević podelila posni recept: Naša glumica pokazala ručak od samo TRI NAMIRNICE, sprema se očas posla (VIDEO)

Mirka Vasiljević neretko deli svoje umeće u kuhinji i sa pratiocima deli recepte obroka koja sprema.

S obzirom na njen ubrzan tempo života i brojne porodične i poslovne obaveze, glumica strogo vodi računa da njeni obroci budu hranljivi, ali i jednostavni za pripremu.

Nakon što je nedavno otkrila svoj kulinarski ritual za doručak koji joj daje stabilnu energiju i osećaj sitosti, glumica je sada podelila i sjajnu ideju za ručak, pogotovu sada za vreme posta.

U pitanju je losos sa listićima badema, brz i jednostavan recept, idealan za dane kada vam je potreban kvalitetan obrok gotov za svega nekoliko minuta.

Mirka je otkrila i recept:

• Losos (možete uzeti parče, ali može biti i cela polovina ukoliko spremate za više ljudi)

• Listići badema

• Maslinovo ulje

Kao savršen prilog uz ovu ribu može ići pirinač, krompir sa blitvom ili miks zelenih salata. Baš kao i kod njenih prethodnih obroka, i ovaj recept ostavlja prostor za kreativnost, pokazujući da i najjednostavniji ručak može postati pravi mali kulinarski ritual.

Mirkin proteinski obrok od 500 dinara

Prvi obrok u danu kod Mirke je bogat proteinima, jer joj upravo takva kombinacija namirnica pruža dugotrajan osećaj sitosti i stabilnu energiju. Ipak, pored nutritivne vrednosti, važan faktor je i brzina – doručak mora biti gotov za svega nekoliko minuta.

Za njen jutarnji obrok potrebno je svega 8 sastojka, ali recept ostavlja prostor za kreativnost. Ovog puta Mirka je osnovu dodatno obogatila sastojcima po sopstvenom ukusu, pokazujući da i najjednostavniji obrok može postati mali kulinarski ritual, a sve ukupno ne košta više od 500 dinara.

Sastojci:

1 tortilja, 3 jajeta, nekoliko čeri paradajza, pola glavice ljubičastog luka, jedna zelena paprika, oko 150g pečuraka, 30 g parmezana, začini po ukusu...



Autor: Nikola Žugić