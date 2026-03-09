Čuo sam se sa Kemišem, stanje je... Naš pevač se oglasio o Zorici Brunclik, otkrio detalje razgovora sa njenim suprugom

Ekipe domaćih medija juče su zatekli pevača Ljubu Aličića na beogradskom aerdoromu, te je tako u izjavi za medije otkrio i kakvo je stanje pevačice Zorice Brunclik.

Aličić je otkrio da jedva čeka da provede vreme sa svojom porodicom, posebno sa svojih šestoro unuka.

- Jedva čekam da vidim unuke, imam tri unuke i tri unuka. Ja sam živ i zdrav, kao što vidite! Nemojte više o tome, vidite da sam zdrav - poručio je Ljuba Aličić.

Nakon toga, pevač se osvrnuo na zdravstveno stanje pevačice Zorice Brunclik nakon operacije, otkrivši da se čuo sa Kemišem i da ga raduje što se situacija popravlja.

- Čuo sam se sa Kemišem, drago mi je da je sve u redu, cenim ih i poštujem, stanje ide na bolje - rekao je Ljuba Aličić za Telegraf.

"Zorica je morala hitno na operaciju, vrlo je hrabra"

Kako Scandal saznaje, Zorica je pre nešto više od desetak dana operisana u Beogradu, u Kliničkom centru Srbije, nakon čega je otpuštena na kućno lečenje i oporavak.

- Istina je to što ste čuli, Zorica je operisana hitno.Ne želim da ulazim u detalje dijagnoze i šta je operisala jer to porodica ne želi, ali mogu da vam kažem da je Zorica sada dobro i da se oporavlja u svom domu. Pre mesec dana Zorica je osetila neke tegobe i odmah se javila lekaru. Nakon ispitivanja i postavljanja dijagnoze, morala je na hitnu operaciju - priča izvor i dodaje:

- Zorica je dobra žena i vrlo je hrabra i zbog toga je, verujte mi, sve ovo prošlo u najboljem redu. Takav čovek mora da se izbori s problemima u koje upadne, a ona je takva - dobra. Sada su oko nje u kući Kemiš i deca i ne dozvoljavaju da joj bilo šta fali, maze je i paze, kao što to čine jedni s drugima i kada je sve u najboljem redu.

Autor: Nikola Žugić