Dao 100 evra mita za lažnu KOVID potvrdu, roditelji mu bili privedeni... Toni Cetinski otkazao koncert zbog izmišljenog logora, a evo kakvi su ga sve SKANDALI pratili

Hrvatski pevač Toni Cetinski u poslednjem trenutku otkazao koncert zakazan za 8. mart u novosadskoj hali Spens, iako je na istoj sceni nastupao više puta tokom karijere.

Otkazao koncert zbog priče izmišljenog logora

Cetinski je objasnio da je odluku doneo nakon što je čuo svedočenja ljudi koji tvrde da ta dvorana nosi teške uspomene iz ratnih devedesetih. Prema njegovim rečima, nije želeo da ignorše patnju ljudi koji su izneli takve tvrdnje, pa je odlučio da koncert ne održi. Toniju četiri puta Spens nije smetao, a peti put jeste! Naime, u istoj dvorani nastupao – 2012, 2014, 2016. i 2023. godine – bez ikakvih primedbi.

Afera sa lažnim kovid potvrdama

Tokom pandemije koronavirusa Cetinski se našao i u centru pravosudne istrage zbog navodnog pribavljanja lažnog sertifikata o vakcinaciji. Prema navodima tužilaštva za suzbijanje korupcije i organizovanog kriminala (USKOK), pevač je bio među osobama koje su platile novac kako bi u zdravstveni sistem bio unet lažni podatak o vakcinaciji i tako dobile EU digitalnu kovid potvrdu.

Istraga je pokazala da su takve potvrde izdavane preko medicinske sestre koja je za novac unosila neistinite podatke u sistem, dok je navodno pojedinim osobama, uključujući i pevača, ta usluga naplaćivana oko 100 evra.

Cetinski je negirao optužbe i tvrdio da nije kriv za dela koja mu se stavljaju na teret.

Roditelji pevača bili privedeni

Godine 2014. velika pravna i porodična drama je zadesila familiju hrvatskog muzičara. Naime, otac i majka Tonija Cetinskog tada su bili privedeni usled sumnji da su, u sprezi sa dvojicom činovnika riječke Poreske uprave, pokušali da lažiraju poresku dokumentaciju. Međutim, ova agonija je kratko trajala, jer je sudija već u 15 časova istog dana, nakon što je pažljivo sagledao argumente tužioca, oslobodio bračni par i poslao ih kući.

Ubrzo se putem Fejsbuka oglasio Tonijev brat, Matteo, čije reči o ovom potresnom događaju prenosimo u originalu: „Nakon što je sudac u 15 sati preslušao argumentacije tužitelja sudac je moje roditelje pustio isti čas. Dakle samo radi neargumentovanih naklapanja moji su roditelji fotografirani sa lisicama, prenoćili su sjedećki, prozivali na medijski linč..."

- Dalje da ne govorim jer mi srce doslovno puca. Gde je tu logika? Gde je tu pravda? Kako da ja te slike sad izbrišem iz mozga?.

Na ovu bratovljevu izjavu, Toni se nadovezao kratkim i oštrim pitanjem: „Pušteni bez pogovora i razmišljanja i šta sad?“

Autor: Nikola Žugić