Spens naziva logorom, a evo koliko puta je Toni Cetinski nastupio već u njemu: Totalna kontradiktornost! Punio džepove parama, a sad publiku ostavio na cedilu

Toni Cetinski nastavlja da šokira javnost svojim kontradiktornim izjavama. Nakon što je samo nekoliko sati pre početka otkazao osmomartovski nastup u novosadskom Spensu pod izgovorom da ta dvorana "nosi bolne uspomene iz ratnih devedesetih", publika mu je napravila haos na mrežama sa lošim komentarima.

Toni Cetinski se pravdao kako "nije bio upoznat" s tim da su u Spensu civili, žene, deca i branitelji prolazili kroz teške trenutke, te da "duboko poštuje svaku ljudsku patnju". U opširnom saopštenju je izneo nekoliko informacija koje nemaju osnova, niti su u bilo kom zvaničnom dokumentu navedena kao tačna.

I dok on Spens naziva logorom iz ratnih '90, prisećamo se koliko puta nije ni razmišljao o istoriji, niti prihvatao lažne navode dok je zarađivao na bini dvorane koju danas ponižava lažnim informacijama.

Njegova novootkrivena "empatija" deluje prilično selektivno i licemerno kada se baci pogled na njegovu dosadašnju karijeru. Ljudi su ga na mrežama ironično podsetili da mu ovaj "teret prošlosti" ranije apsolutno nije smetao.

Evo detaljnog spiska njegovih nastupa u "spornoj" dvorani na koje je pevač naprasno zaboravio:

- 8. mart 2012. godine: Toni je pevao u Spensu upravo povodom Dana žena.

- 31. oktobar 2014. godine: Cetinski je u Spensu nastupao sa kolegom

- April 2016. godine: Na istom ovom mestu Toni je glamurozno proslavio veliki jubilej – 25 godina karijere, kada je pevao više od dva sata i zahvaljivao se novosadskoj publici na neverovatnoj energiji.

- Novembar 2023. godine: Imao je veliki samostalan koncert.

Društvene mreže gore od besnih komentara, a nekadašnji obožavaoci se s pravom pitaju: "Zanimljivo kako Spens 2023. nije nosio nikakav 'teret prošlosti', a 2026. odjednom nosi. Šteta što se to saznalo baš na dan koncerta. Sramota!".

Mnogi prozivaju pevača i traže refundaciju karata iz 2016. i 2023. godine. I na Jutjubu i dalje nesmetano stoje snimci sa njegovih nastupa u dvorani za koju sada tvrdi da budi bolne uspomene.

Autor: Nikola Žugić