Saznajemo: Vanja Bulić ponovo postao deda! Pogledajte prvu fotku snajke s bebom, ovo su detalji (FOTO)

Poznati novinar i voditelj Vanja Bulić, danas je ponovo postao deda, kako saznaje naš portal!

U dom poznatog novinara i voditelja Vanje Bulića stigle su divne vesti. Njegov sin Ognjen je, naime, danas postao otac po drugi put, s obzirom na to da mu se supruga Marija danas porodila, te je na svet donela sina.

Kako naš portal saznaje, porođaj je protekao najbolje moguće, beba i mama se osećaju super, a Ognjenov naslednik dugačak je čak 50 cm, a težak 3.500 grama, tačnije, 3.5 kilograma.

Ekipa našeg portala je, takođe, došla i do prve fotografije ponosne majke sa svojim naslednikom, a koju možete pogledati u nastavku ovog teksta:

NASLEDNIKU DALI IME S MOĆNIM ZNAČENJEM - VUK

Ponosni majka i otac, svom nasledniku koji je danas došao na svet dali su ime moćnog značenja - Vuk. Ovo ime poreklo vodi od staroslovenske reči "volk" koja je označavala divlju životinju, "derikožu", "ubicu"... Zanimljiva je legenda o ovom imenu, a potiče od verovanja, koje se prenosilo s kolena na kolena, da veštice i druga zla mitska bića ubijaju mušku novorođenčad. Kako bi majke zaštitile svoje sinove, davale su ime ime VUK kako bi zastrašile zle sile, ali i zaštitile ih od umiranja ili bolesti. Ovo ime takođe je simbol spretnosti, brzine, borbenosti, ali i hrabrosti.

Podsetimo, Ognjen i Marija su tačno na prvi rođendan njihove ćerke Maše, porodici i prijateljima otkrili da čekaju novog člana porodice. Njih dvoje su nakon što je Maša oduvala svoju prvu svećicu na torti, probušili balon i zajedno sa najbližom porodicom i prijateljima saznali da sada čekaju sina.

Inače, kao što je poznato Vanja pored Ognjena ima još dva sina Dušana i Ivana. Ognjen i Ivan su blizanci, a kada je Ognjen dobio ćerku, na poseban način je ocu saopštio koje ime joj je dao.

- Ćao, ja sam Maša. Dobila sam ime tako što je moj deda, koji je najveći car na svetu i najmudriji čovek kog je moj tata upoznao, oduvek želeo da ima jednu Mašu – kojoj će da plete kikice i da svima priča kako ima svoju Pipi Dugu Čarapu.Spletom okolnosti, život mu je oduzeo Mašu, ali mu je – na isti dan, četiri godine kasnije – podario blizance: mog tatu i mog strica. (Slučajnost? Ne bih rekla!)E sad, jedan od tih blizanaca, onaj koji „nije bio planiran“, vraća sve ono što mu je otac podario u ovom životu – u obliku jedne jedine stvari koju deda nikada nije imao, a to je ćerka… unuka.A za sve stvari koje je uradio ili nije – hvala mu do neba, jer mene ovde ne bi bilo da nije bilo njega, moje bake Slađe, i naravno – mame Mare, koja me je donela na ovaj sivi svet da mu dodam malo boje. - napisao je Ognjen na svom Instagramu.

PORODICA BULIĆ S NESTRPLJENJEM IŠČEKUJE JOŠ JEDNU PRINOVU

Opšte je poznato da Ognjen, sin Vanje Bulića, ima brata blizanca, Ivana, koji je, takođe, u braku, te tako sa svojom suprugom s nestrpljenjem iščekuje sina, čiji dolazak na svet je sve bliži i bliži.

Autor: N. Brajović, Nikola Žugić