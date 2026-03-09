AKTUELNO

Milica Todorović sprema krštenje sina: Pevačici pomaže oženjeni dečko, izabrala ovo sveto mesto

Pevačica Milica Todorović u tajnosti priprema krštenje sina Bogdana!

Vest o porođaju Milice Todorović ubrzo je pala u drugi plan kada je u javnosti odjeknula informacija da je pevačicin partner oženjen.

Njegova supruga tada se oglasila iznoseći šokantne tvrdnje, što je izazvalo veliku pažnju javnosti i brojne komentare na društvenim mrežama. Ipak, Milica je odlučila da se tim povodom ne oglašava previše i da fokus zadrži na najlepšoj životnoj ulozi - majčinstvu.

Kako piše Informer, nekadašnja pobednica jednog muzičkog takmičenja trenutno je posvećena pripremama za krštenje sina, koje planira da organizuje u narednom periodu. Pevačica želi da ovaj važan porodični trenutak protekne u miru i intimnoj atmosferi, daleko od očiju javnosti.

- Milica uživa u majčinstvu i trudi se da svaki slobodan trenutak provede sa Bogdanom. Posvetila se bebi i porodici, a trenutno joj je najvažnije da sve protekne u najboljem redu. S obzirom na to da je velika vernica, već nekoliko dana radi na organizaciji krštenja u jednom manastiru na obodu Beograda. Želja joj je da sve bude skromno, ali lepo i dostojanstveno - kaže izvor blizak pevačici.

Kako isti izvor otkriva, u pripremama joj pomaže i partner, što joj mnogo znači u ovom periodu.

- On je uključen u sve i trudi se da joj olakša organizaciju. Milici to mnogo znači jer ima veliku podršku. Bogdan raste iz dana u dan, a uskoro će napuniti 40 dana, što je za njih poseban trenutak. Cela porodica se raduje krštenju i jedva čeka da se okupe i proslave ovaj važan događaj - dodaje izvor za Informer.

