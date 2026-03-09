Ona je zaboravila da je bila ljubavnica: Marko Gačić brutalno uzvratio koleginici, odgovorio Tamari Milutinović na uvrede

AKTUELNO

Izvor: Pink.rs, Blic.rs

Pevački par Marko Gačić i Goga Gačić početkom godine su zvanično rekli da se razvode, a njihov brak danas komentarišu mnogi.

Nakon saznanja da je pevač prevario Gogu, oglasila se i njena kuma Tamara Milutinović koja nije imala toliko nežne reči za njega. Tamara je govorila o tome koliko je razočarana u Marka Gačića i da joj je iskreno žao što je Goga morala da prolazi kroz prevaru.

- Baš me je razočarao, znam celu priču i znam šta je istina i šta nije, upućena sam u celu priču. Žao mi je što Gordana i deca sve ovo preživljavaju. Dobio je premiju jel? Pa dobro videćemo, neka mu je sa srećom. Način na koji je on to uradio uopšte nije onako kako on govori, ali logično je da svako hoće svoju gu****da izvuče iz problema" - rekla je Tamara između ostalog.

Sada je Marko odgovorio na njene navode.

- Tamara Milutinović je pre nekoliko godina uništila brak Sašku Nikoliću, tako da me njeno moralisanje na aerodromu ne zanima. U intervjuu nisam slagao ništa, a ona očigledno ima amneziju da je ne tako davno bila ljubavnica - rekao je Marko za Blic.

