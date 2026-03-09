Evo da li će Jakov Jozinović otkazati koncert u Spensu! Posle skandala Tonija Cetinskog doneo odluku

Izvesne grupe ljudi i branitelja iz Hrvatske apelovale su na Tonija Cetinskog i Jakova Jozinovića da otkažu svoje koncerte u novosadskom Spensu pod skandaloznim obrazloženjem - kako je ta dvorana nekad bila logor za Hrvate.

Tako je Toni Cetinski šokirao publiku i narod Srbije odlukom da svoj koncert 8. marta 2026. otkaže i to nekoliko sati pred održavanje istog.

Usledilo je na hiljade reakcija ljudi iz Srbije koji su se zgrozili Tonijevim postupkom, prvenstveno zbog činjenice da nije reč o dokazanim tvrdnjama, a onda i zbog toga što je hrvatski izvođač u Spensu već nastupao.

Ostalo je pitanje da li će i Jakov Jozinović otkazati svoj koncert zakazan za 14. mart u Spensu.

Kako saznaje Telegraf.rs - Jakov će koncert održati. On i njegova menadžerka su tokom jučerašnjeg dana izbegli da odgovore na pozive i poruke naše redakcije.

Kako kaže naš izvor, oni "ne žele da se petljaju u ovu temu", pa je izvesno da će skroz ignorisati sve što se dešava i da neće davati nikakve komentare "kako ne bi izazvali negativne reakcije sa bilo koje strane, bilo srpske ili hrvatske publike".

Takođe, Jakova očekuje i niz koncerata u Beogradu, čije bi održavanje zasigurno bilo vrlo upitno u slučaju da otkaže Novi Sad. To se, ipak, neće desiti.

Autor: Nikola Žugić