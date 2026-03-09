AKTUELNO

Domaći

Evo da li će Jakov Jozinović otkazati koncert u Spensu! Posle skandala Tonija Cetinskog doneo odluku

Izvor: Pink.rs, Telegraf.rs, Foto: E-Stock/Rajko Ristić ||

Izvesne grupe ljudi i branitelja iz Hrvatske apelovale su na Tonija Cetinskog i Jakova Jozinovića da otkažu svoje koncerte u novosadskom Spensu pod skandaloznim obrazloženjem - kako je ta dvorana nekad bila logor za Hrvate.

Tako je Toni Cetinski šokirao publiku i narod Srbije odlukom da svoj koncert 8. marta 2026. otkaže i to nekoliko sati pred održavanje istog.

Usledilo je na hiljade reakcija ljudi iz Srbije koji su se zgrozili Tonijevim postupkom, prvenstveno zbog činjenice da nije reč o dokazanim tvrdnjama, a onda i zbog toga što je hrvatski izvođač u Spensu već nastupao.

Foto: TV Pink Printscreen, Facebook.com

Ostalo je pitanje da li će i Jakov Jozinović otkazati svoj koncert zakazan za 14. mart u Spensu.

Kako saznaje Telegraf.rs - Jakov će koncert održati. On i njegova menadžerka su tokom jučerašnjeg dana izbegli da odgovore na pozive i poruke naše redakcije.

Kako kaže naš izvor, oni "ne žele da se petljaju u ovu temu", pa je izvesno da će skroz ignorisati sve što se dešava i da neće davati nikakve komentare "kako ne bi izazvali negativne reakcije sa bilo koje strane, bilo srpske ili hrvatske publike".

Takođe, Jakova očekuje i niz koncerata u Beogradu, čije bi održavanje zasigurno bilo vrlo upitno u slučaju da otkaže Novi Sad. To se, ipak, neće desiti.

Foto: Danko Simunović

Autor: Nikola Žugić

#Jakov Jozinović

#Spens

#Toni Cetinski

#koncert u Spensu

#pevač

POVEZANE VESTI

Domaći

Evo koliko je karata prodao Toni Centinski: Otkazao koncert u Spensu, a jedna stvar je sve ŠOKIRALA

Domaći

Ponovo je umesto ljubavi izbila u prvi plan zlonamernost: Evo šta kaže uprava Spensa nakon što je Toni Cetinski otkazao koncert

Politika

Linta: Cetinski izneo netačne tvrdnje, SPENS nikada nije bio logor za Hrvate

Domaći

Spens naziva logorom, a evo koliko puta je Toni Cetinski nastupio već u njemu: Totalna kontradiktornost! Punio džepove parama, a sad publiku ostavio n

Domaći

Nakon Tanje Savić, i Lexington bend pomerio koncerte u Novom Sadu: Poznati novi datumi nastupa na Spensu

Domaći

Debakl sa prodajom karata uvio u nacionalistički senzacionalizam: Mreže gore zbog Tonija Cetinskog! Nakon sramne za Spens, fanovi besni, nazvali ga TO