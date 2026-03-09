ČETIRI MUZIČKE ZVEZDE STIŽU U ŠIMANOVCE – DA NAPRAVE ŠOU! Ognjen u ‘Ami G Show’ dovodi pevače koji haraju scenom!

Džejla Ramović, Marija Mikić, Aleksandra Mladenović i Ivan Kurtić donose hitove, ekskluzivne priče i atmosferu za pamćenje.

U utorak 10. marta u najgledanijoj late night emisiji "Ami G Show" udobro poznatom terminu– uživo od 22 časa na TV PINK, autor i voditelj OgnjenAmidžić okupio je neverovatnu ekipu gostiju koja garantuje odličnu zabavu krajvelikih ekrana. U studiju u Šimanovcima rame uz rame naćiće se DžejlaRamović, Marija Mikić, Ivan Kurtić i Aleksandra Mladenović.

Jedna od najtalentovanijih mladih pevačica na regionalnoj muzičkoj sceni, Džejla Ramović, poslednjih godina niže uspehe, a publika je obožava zbog moćnog vokala i emotivnih balada. Kod Ognjena će govoriti o aktuelnim projektima, novim pesmama koje priprema, ali i o tome kako izgleda njen život između studija, nastupa i privatnih planova o kojima retko govori u javnosti.

Pevačica Marija Mikić već neko vreme važi za jednu od najtraženijih izvođačica mlađe generacije, a njene pesme beleže milionske preglede. U emisiji će sa Ognjenom razgovarati o velikom uspehu svojih hitova, planovima za naredni period, ali i o privatnom životu koji je poslednjih meseci u fokusu javnosti. Kako se oseća nakon razvoda i čime je osvojio sadašnji emotivni partner saznaćemo unajnovijoj epizodi emisije “Ami G Show”.

Pobednik prve sezone "Pinkovih zvezda" , Ivan Kurtić - pevač prepoznatljivogglasa i dugogodišnji miljenik publike, donosi u studio dobro raspoloženje imnogo anegdota sa estrade. On će govoriti o svojoj muzičkoj karijeri, novimpesmama koje priprema, ali i o zanimljivim situacijama sa nastupa koje publikado sada nije imala prilike da čuje. Objasniće i kakav mu je trenutno odnos sa ćerkom i šta bi predložio takmičarima “Pinkovih zvezda”.

U studio kod Ognjena stiže i Aleksandra Mladenović, jedna od najpopularnijihpevačica domaće scene, koja poslednjih godina niže hit za hitom. Ona će otkritišta je novo u njenoj karijeri, kako nastaju pesme koje publika obožava, ali ida li ima istine u pričama koje prate njen privatni život. Osvrnuće se i naprošlonedeljno gostovanje njene imenjakinje kod Ognjena i kako gleda na to štose dešava da ih judi nekada mešaju.

Uz mnogo dobre muzike, zanimljive priče, izazove i igrice po kojima je emisijaprepoznatljiva, jedno je sigurno – pred gledaocima je još jedno veče zapamćenje. Ne propustite novo izdanje emisije “Ami G Show” u utorak od 22 časana TV PINK.

Autor: S.Paunović