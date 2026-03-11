ANĐELKU PRPIĆ MUŽ ZA 8. MART ODVEO NA PEČENJE! Glumica puca od sreće, sve podelila, a evo šta piju (FOTO)

Naša poznata glumica Anđelka Stević Žugić na svom profilu na društvenoj mreži Instagram otkrila je gde je i sa kim provela Osmi mart, što je mnoge iznenadilo.

Anđelka Stević Žugić uživa u ljubavi sa suprugom Markom sa kojim je dobila ćerku Čarnu. Anđelka je sada podelila kako ju je muž iznenadio za Dan žena.

Naime, Anđelka je uživala u neobičnom poklonu, dok su ostale žene delile raskošne bukete cveća, ona je jela pečenje.

- Izveo me muž na pečenje za 8. mart - ponosno je poručila, vidno srećna i zadovoljna.

Anđelka: " Sve kreće od nas"

Glumica je nedavno izjavila da je veoma srećna u svom životu.

- Lepo mi je u mom životu, u mojoj svakodnevici. Divno je kad shvatiš da, bez obzira na to gde si skrenuo, imaš pravo da uključiš sva četiri žmigavca, da ubaciš u rikverec, da kreneš da izlaziš iz te uličice… Ima vozača koji će ti trubiti, jer su nervozni, ima i onih kojima nije teško da sačekaju, a u suštini, sve je do tebe. Ako ti u ‘taj auto’ sedneš otvoren i rešen da vidiš lepšu stranu svega, onda te neće mnogo potresti ostali vozači. Kad si ti napet, onda te poremeti čak i obično odsustvo ljubaznosti. Sve kreće od nas - rekla je Anđelka.

Autor: Nikola Žugić