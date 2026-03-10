Poznata Srpkinja odbila, pa ipak pristala da napusti Dubai: Zbog pritiska ljudi u Srbiji i zdravlja mame...

Srpkinja Sara Damnjanović, poznatija kao Sara TKD prolazila je kroz pravu agoniju u Dubaiju gde je imala veliki problem da se ukrca u avion i evakuiše u Srbiju.

Sara je sa sestrom na kraju ipak uspela, a lepe vesti je odmah podelila na svom Instagramu. Ona je počela od samog početka i stresa koje su pretrpele kada je Dubai prvi put pogođen, pa je otkrila zašto je odbijala da se vrati odmah.

- Moja sestra i ja smo već imale povratne karte sa FlyDubai-jem za sredinu marta, ali ih je bilo nemoguće promeniti onlajn. U početku nisam želela odmah da se vratim, jer su to bili prvi letovi i htela sam da vidim kako će vazdušni saobraćaj funkcionisati pre nego što krenem nazad - napisala je Sara, a onda je nastavila:

Međutim, zbog zabrinutosti i pritiska ljudi iz Srbije, naročito moje mame koja je bila veoma uznemirena, odlučila sam da se ranije vratim...Pošto je bilo nemoguće promeniti karte onlajn, otišla sam na aerodrom i pitala da li mogu da kupim nove karte. Rekli su mi: „Žao mi je, ali čak i da želim, ne mogu da vam prodam karte.“ Rečeno mi je da su svi letovi za narednih pet dana bili potpuno popunjeni za sve evropske destinacije. Takođe su objasnili da se karte mogu dobiti samo preko kol centra i da treba da očekujem čekanje od najmanje 45 minuta, jer je u isto vreme zvalo na hiljade ljudi.

Iako u Dubaiju nije bilo proglašeno vanredno stanje, njena porodica, a pogotovu majka pretrpela je veliki stres.

- Iako u Dubaiju nije proglašeno vanredno stanje, odlučio sam da se vratim kući zbog celokupne situacije na Bliskom istoku i zdravlja moje mame. Moj brat nije mogao da se fokusira na svoj posao, a ni moji prijatelji nisu nastavili da rade. U suštini, stali su sa svojim životima. Naša porodica, naši prijatelji i mnogi ljudi u Srbiji bili su posebno zabrinuti nakon što su čuli za stres koji smo moji sestra i ja doživeli prvog dana. Našli smo se u oblasti gde je sve počelo, a da u početku nismo ni znali šta se dešava, što je učinilo situaciju posebno zastrašujućom za sve koji su pratili vesti iz daljine - napisala je.

- Kao što sam rekla, na početku sam takođe odbila prvi let jer nisam želela da odmah odem. Htela sam da vidim kako će vazdušni saobraćaj funkcionisati i kako će se situacija razvijati, posebno zato što smo bili pod velikim stresom nakon prvog dana. Kasnije smo videli da je situacija u UAE, posebno u Dubaiju, bila pod kontrolom, ali prvog dana nije bilo moguće da bilo ko zna šta se zaista dešava - dodala je.

