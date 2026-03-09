Kakvi logori i bakrači?! Ceca šokirana odlukom Tonija Cetinskog: Među prvima je došao u Srbiju i nastupao

Domaći mediji od juče bruje o odluci Tonija Cetinskog da unapred zakazani koncert u dvorani Spens u Novom sadu otkaže, zbog sramnog razloga, nazvavši Spens dvoranu logorom, a na ovu temu je svoj sud dala i pevačica Svetlana Ceca Ražnatović!

Ceca, je naime, pristigla na snimanje jedne emisije, kada je za medije progovorila o ovom sramnom potezu kolege, hrvatskog pevača Tonija Cetinskog.

- Ja nemam problem sa Spensom. Kad zakažem ide 1,2, 3... - rekla je balkanska zvezda kroz osmeh i dodala:

- Prvi put čujem za to. Kakvi logori, kakvi bakrači? Svi su pevali u tom Spensu i sad odjednom... Ne znam šta mu je. Njemu je srpsko tržište bilo fenomenalno. Mislim da je on među prvima došao u Srbiju i nastupao, koliko se sećam. Srpska publika ga obožava. Šta se desilo... Ne znam. Gledaćemo rasplet - poručila je Ceca.

O Zorici Brunclik i Snežani Đurišić

Kada su je pitala o stanju Zorice Brunclik, samo je kratko rekla:

- Poslala sam poruku, verujem da će biti super i da će biti dobro, što joj od srca želim - istakla je Ceca, pa se osvrnula na situaciju koju je nedavno imala njena koleginica iz žirija, Snežana Đurišić, kada joj je sin napadnut i pretučen, a potom hospitalizovan:

Za Snežanu ste i sami ispratili, bila je korektna sve je rekla. Hvala Bogu da se sve to dobro završilo. Šta da kažem... Sve je to život, sačinjen i od lepih i ružnih stvari.

Autor: Nikola Žugić