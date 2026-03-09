Slavlje u Amidžićevom domu! Ognjen i Mina pucaju od ponosa, voditelj se oglasio emotivnom porukom (FOTO)

Voditelj Ognjen Amidžić i njegova supruga Mina danas imaju poseban razlog za radost, budući da njihov sin Perun proslavlja svoj drugi rođendan.

Ponosni otac se ovim predivnim povodom oglasio na društvenim mrežama emotivnom objavom koja je raznežila njegove pratioce.

Ognjen je na svom Instagram profilu podelio dirljiv zajednički trenutak na kom se grli i mazi sa svojim naslednikom. Uz predivnu fotografiju, voditelj je uputio dirljive reči malom Perunu:

- Perune. Hvala ti što si na današnji dan pre dve godine baš TI postao moj sin. Srećan rođendan, obožavam te. Zauvek budi ovako poseban, zdrav i srećan. Uneo si neopisivu sreću u naš život - napisao je Ognjen.

Podsetimo, Ognjen iz prethodnog braka sa manekenkom Danijelom Dimitrovskom ima starijeg sina Matiju, dok je sa sadašnjom suprugom Minom dobio dvoje dece, dečaka Peruna i devojčicu Lolu.

Kada je poznati par svojevremeno objavio da će nasledniku dati nesvakidašnje ime Perun, po staroslovenskom bogu neba i groma, na društvenim mrežama su usledile brojne i podeljene reakcije javnosti. Izrevoltirana negativnim komentarima, Mina je tada uputila jasnu i oštru poruku svim hejterima:

- Zabole me šta mislite o imenu koje sam izabrala za svoje dete. Generalno, zabole me šta mislite o bilo čemu. Mišljenje volim da čujem samo kada ga tražim. Održavajte ličnu higijenu i budite mi dobro" - napisala je tada Mina.

Autor: Nikola Žugić