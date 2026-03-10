Ovako izgleda pogled iz stana od 830.000€! Nadica Ademov u tajnosti kupila novu nekretninu, puca od luksuza

Nadica Ademov nedavno se u tajnosti preselila u novu nekretninu vrednu oko 830.000 evra!

Ona je luksuzni stan u Beogradu na vodi kupila nakon što joj se iznenada ponudila nekretnina koja joj je u svakom smislu savršeno odgovarala.

Popularna pevačica odmah je rekla da kupuje, a kod selidbe nije časila ni časa, već je sve organizovala i obavila u nekoliko dana, i to usred objavljivanja i promocije svog novog albuma "Milostinja".

Nadica je tih dana objavila i snimak sa terase, bez kadrova unutrašnjosti, misleći da niko neće pomisliti da je u pitanju njen novi dom.

Autor: Nikola Žugić