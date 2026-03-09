Silvija Đogani sa ćerkom evakuisana iz Dubaija! Kupila luks stan, sad joj sve propalo! Oglasila se iz Beograda

Silvija Đogani sa svojom ćerkicom, evakuisana je iz Dubaija i danas je stigla u Beograd, nakon čega se oglasila na mrežama.

Posle velikog stresa koji je preživela Silvija, ćerka Đoleta Đoganija i Slađe Delibašić, sada je došla u Beograd, pa se zahvalila javno našoj zemlji.

- Stigle smo kući. Posle dana punih straha i neizvesnosti, želim od srca da se zahvalim svima koji su omogućili da se bezbedno vratimo u Srbiju. Veliko hvala državi Srbiji i ministarstvu spoljnih poslova koji su brzo reagovali i organizovali evakuaciju svojih građana, kao i neverovatnom timu AirSerbia koji je profesionalno i sigurno realizovao let i vratio nas kući.

- Ponosna sam što smo se vratile kući i neizmerno zahvalna svima koji su učestvovali u ovoj velikoj organizaciji. Ovo se ne zaboravlja - poručila je Silvija Đogani na Instagramu.

Preselila se u Dubai pre mesec dana

- Čekamo da avioni krenu i da se vratimo kući u Srbiju. Ovo je grad gde svako ima mogućnost da radi ono što voli i da uspe u tome, samo što sada nije pravi momenat, ja sam negde to i osetila pre nego što smo došle, kao da mi sada nije taj momenat, ali kao ajde da probamo i ispostavilo se da intuicija treba da se prati. Nisam uvek sigurna u ono što radim, ali pratim svoje snove i da jednostavno ono što zamislim da pokušam da ostvarim - rekla je Silvia Đogani za Blic.

Autor: Nikola Žugić