Izgubila sam moć govora i OPADALA MI JE KOSA: Ovako je Zorica Brunclik pričala o najtežem periodu života: Kemiš mi je...

Izvor: Pink.rs, Foto: Pink.rs/N. Žugić ||

Pevačica Zorica Brunclik teško je podnela gubitak majke, a o tom bolnom periodu je otvoreno pričala.

Kako je Zorica ranije isticala, ona je imala zdravstvene probleme, a i psihički nije bila dobro. Naša pevačica ne krije koliko je emotivna, a smrt majke toliko je dotukla da jednostavno nije mogla da dođe sebi. Ona je ranije rekla da je jedino Kemiš spasio u teškim trenucima.

Foto: Pink.rs/N. Žugić

- Kada mi je mama umrla, tada sam shvatila da je Kemiš čovek mog života. Teško sam podnela smrt majke. On je bio sa mnom 24 sata. Ja sam samo želela da odem za mamom, bez obzira na decu... On je imao jednu vreću koja se kreće, jednog zombija. Tada nisam bila svesna toga. Tada sam izgubila moć govora, opadala mi je kosa. U jednom trenutku sam se tuširala i nisam bila svesna da mi cela kosa pada po telu. Ugledala sam njega, a on je samo rekao: "Bakice mnogo smo te voleli, ali nemoj da mi je uzimaš - rekla je ranije Zorica sa suzama u očima u emisiji "Premijera - Vikend Specijal".

To je, kako je ispričala, navelo da se trgne.

- Tada sam se trgla i shvatila. On je sa mnom bolovao tu bol, maksimalno mi je pomogao, u tim trenucima sam shvatila da je on čovek za mene - ispričala je pevačica ranije.

Foto: Pink.rs

Autor: Nikola Žugić

