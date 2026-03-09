Mijin muž Bojan fotošopira zadnjicu? Važi za najzgodnijeg frajera na estradi, a sada ga raskrinkavaju na mrežama (FOTO)

Na domaćoj estradnoj sceni retko ko uspeva da izbegne budno oko publike i društvenih mreža, a poslednjih dana u centru pažnje našao se bračni par, pevačica Mia Borisavljević i njen suprug Bojan Grujić.

Iako Mia već godinama važi za jednu od najzgodnijih pevačica na estradnoj sceni, neretko je bila meta komentara da svoje fotografije na društvenim mrežama dodatno uređuje u fotošopu. Međutim, ovoga puta u sličnoj situaciji našao se i njen suprug.

Naime, na društvenoj mreži TikTok nedavno se pojavila fotografija Bojana Grujića sa letovanja koja je ubrzo privukla veliku pažnju korisnika, a mnogima je za oko zapao upravo njegov zadnji deo tela. Nedugo zatim objavljena je i druga fotografija, na kojoj pevač izgleda vidno drugačije, što je dodatno podgrejalo sumnje. Upravo ta razlika pokrenula je lavinu komentara i spekulacija među pratiocima, koji su počeli da sumnjaju da je pevač možda dodatno ulepšao svoj izgled pre objavljivanja slike.

Iako Bojan u javnosti važi za jednog od najatraktivnijih muškaraca na estradnoj sceni, mnogima je upravo zbog toga bilo nejasno zašto bi uopšte imao potrebu da dodatno dorađuje fotografije.

Korisnici TikTok nisu propustili priliku da se našale na njegov račun, pa su se ispod objave mogli pročitati brojni duhoviti komentari, a jedan od njih posebno je privukao pažnju i ubrzo postao viralan: "Verovatno mu je Mia sređivala sliku", aludirajući na ranije prozivke na račun pevačice Mia Borisavljević.

Autor: D. T.